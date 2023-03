Ta firma chce przetwarzać 10 tys. ton baterii rocznie. Otworzyła zakład recyklingu

Stena Recycling otworzyła w Halmstad, w południowej Szwecji, swój pierwszy przemysłowy zakład recyklingu baterii litowo-jonowych. To jeden z pierwszych zakładów recyklingu baterii na skalę przemysłową w Europie. Inwestycja ma wartość ćwierć miliarda szwedzkich koron.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Początkowe możliwości produkcyjne zakładu to przetwarzanie 10 000 ton baterii rocznie. Materiał będzie pozyskiwany z innych rynków, dzięki współpracy z kilkoma kluczowymi zakładami Stena Recycling w Szwecji, Danii, Polsce, Finlandii, Norwegii, Niemczech i Włoszech.

- Jesteśmy przygotowani do zwiększenia skali naszej działalności w obszarze recyklingu baterii w miarę rozwoju rynku. W ciągu dziesięciu lat spodziewamy się podnieść wydajność przetwarzania co najmniej pięcio- a nawet dziesięciokrotnie w stosunku do obecnego poziomu — mówi Marcus Martinsson, product area manager batteries w Stena Recycling Group.

Proces recyklingu pozwala na przetworzenie 95 procent baterii z pojazdów elektrycznych. Firma podpisała już umowy z partnerami – producentami akumulatorów i pojazdów.

- Nadchodzące regulacje UE w połączeniu z rosnącą elektryfikacją pojazdów i innych produktów, oznaczają potrzebę znalezienia rozwiązań w zakresie recyklingu baterii z pojazdów oraz tworzenia cyrkularnych łańcuchów wartości. Ta inwestycja zapewni firmie Stena Recycling kluczową rolę w procesie elektryfikacji przemysłu motoryzacyjnego — mówi Marcus Martinsson.

Otwarcie zakładu stanowiło okazję do spotkania się ekspertów branżowych, którzy omówili przyszłość recyklingu baterii oraz elementy potrzebne do przyspieszenia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

- Proces elektryfikacji pojazdów dopiero się rozpoczął, ale my chcemy wzmocnić podejście oparte o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, a tym ponowne wykorzystanie materiałów będących już w obiegu do produkcji nowych baterii. Współpraca między podmiotami z branży będzie miała kluczowe znaczenie dla udanej transformacji cyrkularnej — mówi Kristofer Sundsgård, prezes i dyrektor generalny Stena Metall Group.

Inwestycja ma wartość ćwierć miliarda szwedzkich koron. W roku 2021 firma Stena Recycling otrzymała na budowę nowego zakładu dofinansowanie w wysokości 70,7 mln koron szwedzkich od Szwedzkiej Agencji Energii.