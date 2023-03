Ta jedna kopalnia zlikwidowała niedobór bardzo cennego metalu

Rynek kobaltu odnotował w ubiegłym roku największy w historii wzrost podaży. Metal jest rozchwytywany przez producentów baterii. Wzrost nie byłby jednak możliwy, gdyby nie jedna kopalnia.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ubiegły rok był rekordowy pod względem produkcji kobaltu.

Za wzrost odpowiadały Indonezja i Demokratyczna Republika Konga.

Kobalt to kluczowy dla transformacji energetycznej metal.

Kobalt to srebrzysty metal, który jest kluczowym składnikiem baterii dla pojazdów elektrycznych, a administracja amerykańska umieściła go na liście surowców krytycznych.

Bez Demokratycznej Republiki Konga światowy rynek kobaltu czekałaby zapaść

Obecnie ponad dwie trzecie wydobytego metalu pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga. Jednak kupujący kobalt w tym afrykańskim kraju są pod ostrzałem. Pod adresem firm produkujących tam metal padają zarzuty korupcji, łamania praw człowieka i wykorzystywania do pracy dzieci.

Mimo tego firmy górnicze nie rezygnują ze zwiększenia podaży z afrykańskich zakładów. Po prostu brakuje alternatywy. Należy pamiętać przy tym, że bardzo aktywni są tam Chińczycy, których podejście do kwestii łamania praw człowiek jest, oględnie mówiąc, dość specyficzne.

Według szacunków firmy analitycznej Darton Commodities, w 2022 roku 44 proc. globalnej podaży należało do firm z Chin lub było przez nie kontrolowanych, co odpowiada również za 78 proc. produkcji rafinowanego kobaltu.

Według najnowszych statystyk ubiegłoroczna podaż wydobywanego kobaltu wzrosła o 23 proc., do 187 060 ton. Oznacza to, że rynek, w którym widoczny był niedobór metalu, zmienił się diametralnie. Teraz mamy nadwyżkę kobaltu. Jednak z optymizmem nie ma co przesadzać. Zużycie kobaltu tak szybko rośnie, że obecna nadwyżka pozwoli tylko utworzyć zapasy, które w kolejnych latach będą szybko konsumowane.

Ceny metalu spadają, ale to stan przejściowy, bo kobalt jest poszukiwany

Na razie zwiększona podaż spowodowała spadek cen tony kobaltu poniżej 49 tys. dolarów, czyli o około 30,9 proc. mniej niż przed rokiem (w ubiegłorocznym marcowym szczycie kobalt kosztował nawet 80,4 tys. dol. za tonę). Analitycy jednak przestrzegają, że wahania cen będą miały miejsce, ale wszystko wskazuje, że trend jest jeden – kobalt będzie drożał, bo jest nieodzowny dla transformacji energetycznej.

Skąd jednak na rynku pojawiło się ponad 30 tys. dodatkowego kobaltu? Za wzrost odpowiadają dwa państwa – w niewielkim stopniu Indonezja i w ogromnym Demokratyczna Republika Konga.

Warto dodać, że Demokratyczna Republika Konga odpowiada za około 75 proc. światowej produkcji kobaltu. Pięć największych kopalń tego metalu znajduje się zresztą w tym kraju. I to one wygenerowały wzrost.

Wiodący w tym udział miała kopalnia Tenke Fungurume Mining, kontrolowana przez Chińczyków. Nawet 35-40 proc. światowego wzrostu podaży to efekt zwiększenia wydobycia w tej kopalni (zakład produkuje także ponad 200 tys. ton miedzi rocznie). Produkcja wzrosła z powodu mniejszej liczby przestojów zakładu, a także optymalizacji ciągu produkcyjnego. Nieoficjalnie ten rok dla kopalni ma być jeszcze lepszy.

W ogóle pomimo kontrowersji Demokratyczna Republika Konga jak miejsce inwestowania w produkcję kobaltu budzi ogromne zainteresowanie światowych potentatów. Analitycy pomimo opisywanych już problemów spodziewają się zwiększenia liczby inwestycji.