Tajemnicze zniknięcie dyrektora wielkiego chińskiego importera miedzi

Pracownicy jednego z największych chińskich domów handlu miedzią, Maike Metals International, stracili kontakt z założycielem firmy i zarazem jej dyrektorem generalnym. He Jinbi najpewniej został zatrzymany przez policję, podaje Bloomberg.

He Jinbi założył i przekształcił Maike Metals International w największego chińskiego importera rafinowanej miedzi. Co prawda kryzys covidowy w zeszłym roku pogrążył firmę w kryzysie, ale i tak odgrywa ona znaczącą rolę.

Tymczasem, jak podaje agencja Bloomberg, współpracownicy założyciela po tym, jak nie mieli od niego wiadomości od co najmniej od dwóch dni, zostali poinformowani, że został zabrany przez policję na przesłuchania w jego rodzinnej prowincji Shaanxi.

Co będzie się działo dalej, nie wiadomo.

Firma i jej właściciel byli przedmiotem działań prawnych wierzycieli, odkąd w zeszłym roku firma wpadła w trudności podczas przedłużających się blokad w Chinach związanych z pandemią Covid-19. Bloomberg poinformował we wrześniu ubiegłego roku, że działalność handlowa spółki w dużej mierze ustała.

Do niedawna Maike odpowiadał za jedną czwartą importu miedzi do Chin, co czyniło go jednym z najpotężniejszych graczy w branży, a jego upadek wywołał wstrząsy w całej branży.

Narastają także obawy, że He Jinbi jest kolejną ofiarą działań chińskiej partii komunistycznej. Ta rozprawia się z niepokornymi i krytykującymi ją biznesmenami. Najjaskrawszym przypadkiem „zniknięcia” była sprawa Jacka Ma, założyciela grupy Alibaba, który zniknął na dwa lata.