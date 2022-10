Tajfun pożarł zysk największej południowokoreańskiej firmy stalowej

Aż o 77 proc. obniżył się w trzecim kwartale obecnego roku zysk koncernu Posco w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W trzecim kwartale 2022 r. największa południowokoreańska firma stalowa Posco Holdings obniżyła zysk netto o 77,2 proc. rok do roku do 592 miliardów wonów (410,6 miliona dolarów). To o 80 proc. mniej niż oczekiwali analitycy.

Zysk operacyjny Posco spadł o 71 proc. do 920 miliardów wonów. Przychody wzrosły o 2,9 proc. do 21,2 biliona wonów.

Spadek zysków był spowodowany stratą 435,5 miliarda wonów z powodu tajfunu Hinnamnor, który spowodował poważne powodzie, co doprowadziło do zatrzymania produkcji. Klęska żywiołowa wydarzyła się na początku września na południowym wschodzie kraju, gdzie znajduje się główny zakład koncernu. O skali strat spowodowanych tajfunem niech świadczy to, że Posco planuje pełne przywrócenie produkcji do końca 2022 roku.

Kolejnym powodem słabych wyników były niskie ceny wyrobów stalowych, a także rosnące koszty surowców.

Od początku 2022 r. kapitalizacja Posco spadła o 9,7 proc. (do 18,2 bln wonów), podczas gdy południowokoreański indeks giełdowy Kospi spadł o prawie 25 proc.

Posco zajmuje szóste miejsce wśród wiodących światowych firm stalowych.