Tak wyglądał remont wielkiego pieca w dąbrowskiej hucie

To ostatni taki remont w Polsce. Warto popatrzeć jak wyglądał. Wielkie piece w Europie odchodzą do historii. Za kilka lat zaczną je zastępować piece elektryczne i instalacje bezpośredniej redukcji DRI.

Wielki piec to urządzenie, w którym z rudy żelaza, przy wykorzystaniu koksu, powstaje surówka żelaza. Surówka kadziami torpedo transportowana jest następnie na stalownię, gdzie w konwertorach tlenowych, po dodaniu do niej złomu i innych dodatków, powstaje stal płynna. Ta z kolei na maszynach do ciągłego odlewania stali przetwarzana jest do półproduktów, z których w walcowniach powstają m.in. blachy, szyny kolejowe i tramwajowe, kształtowniki, grodzice i walcówka.

Problemem wielkich pieców jest koks, czyli węgiel, który w tym procesie jest konieczny, by dokonać reakcji chemicznej i wyrwać tlen z tlenku żelaza, czyli rudy żelaza. Po tej reakcji pozostaje żelazo i tlenki węgla. W tym procesie nie ma innej drogi - musi się skończyć emisją CO2. Dlatego kolejna generacja instalacji służących do redukcji tlenku żelaza, czyli produkcji stali pierwotnej ma już wykorzystywać wodór. Wówczas wynikiem reakcji oprócz żelaza gąbczastego jest para wodna.

Wielkich pieców od lat w Unii Europejskiej ubywa. W Polsce działają już tylko dwa. Obydwa w hucie ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. Wielki piec nr 3 został wyremontowany w 2010 roku, po dwuletnim przestoju. Wielki piec nr 2 został odstawiony do remontu wiosną tego roku. Była to największa tego typu operacja w Polsce, w którą zainwestowano 720 mln zł.

- Zakres inwestycji był naprawdę "potężny". Poza standardowymi pracami, takimi jak np. wymiana bloków węglowych, czy płyt chłodzących pancerz wielkiego pieca, gruntownie zmodernizowaliśmy instalację odpylania hali lejniczej, zabudowaliśmy nowy układ załadunku wielkiego pieca i zestawy dyszowe o zmienionej konstrukcji, a także zainstalowaliśmy nowy system automatyki i kontroli procesu - wylicza Michał Kocot, kierownik remontu wielkiego pieca nr 2. Codziennie na placu budowy pracowało ok. tysiąca osób, a w całym przedsięwzięciu brało udział blisko 50 firm.

Modernizacja systemu automatyki wraz z instalacją najnowszej generacji sterowników i nowy system załadunku pieca, który pozwoli na większą kontrolę nad podawaniem materiałów wsadowych, zapewnią w sumie zwiększenie niezawodności działania instalacji.

Modernizacja pozwoli wielkiemu piecowi pracować przez kolejne ok. 15 lat

- Modernizacja wielkiego pieca nr 2 pozwoliła nam m.in. na bardziej efektywne wykorzystanie wody chłodzącej, czy gazu wielkopiecowego, który nie jest marnowany, a ponownie zagospodarowywany jako paliwo - mówi Wojciech Koszuta, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. Nowe zestawy dyszowe, dzięki dwóm lancom, będą mogły spalać gaz koksowniczy lub ziemny oraz pył węglowy. To jedna z dróg do zmniejszenia emisji CO2. Dzięki obecnej modernizacji huta ograniczy swój wpływ na środowisko, w tym emisję CO2 o blisko 45 tys. ton rocznie.

Testy rozruchowe poszczególnych elementów instalacji rozpoczęły się w drugiej połowie lipca, a wielki piec został "zadmuchany" na początku sierpnia. Pierwszy spust surówki po remoncie miał miejsce 9 sierpnia o 3:35. Przez kilka kolejnych dni produkcja będzie stopniowo podnoszona do docelowych wielkości.

Stal z tego pieca trafia przede wszystkim do walcowni ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, w Sosnowcu i w Krakowie. Zdarza się jednak, że jest także wysyłana do innych oddziałów grupy. Od maja do lipca tego roku wysyłano niewielkie ilości stali do Dunkierki. Dzięki modernizacji instalacja będzie mogła pracować przez kolejne ok. 15 lat.