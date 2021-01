Takiej stalowni jeszcze na świecie nie było

Branża stalowa należy do największych źródeł przemysłowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wiele światowych koncernów, jak chociażby indyjski Tata, wciąż twierdzi, że specyfika produkcji stali nie pozostawia znaczącego pola do poprawy tej sytuacji. Z szeregu wielkich producentów zdaje się jednak wyłamywać japoński Mitsubishi Heavy Industries (MHI), który już niebawem otworzy pierwszą zeroemisyjną stalownie na świecie.

Branża stalowa plasuje się jako kluczowy truciciel na tle innych gałęzi produkcyjnych.

Japoński Mitsubishi Heavy Industries (MHI) udowadnia, że możliwa jest produkcja stali bez kolosalnych emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Nie ma jednak róży bez kolców, a zeroemisyjny proces produkcji ma swoje wady.

Nie ma róży bez kolców