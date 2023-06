Tam może narodzić się wielki rywal dla KGHM

W Norwegii może powstać wielka centrum wydobycia miedzi. Jednak zanim to nastąpi, miną jeszcze lata. Potrzebne są do tego także nowe technologie. Pierwszy krok w tej sprawie już wkrótce zostanie jednak uczyniony.

Wokół norweskiego archipelagu znajdują się liczne złoża cennych zasobów.

Na razie nie ma technologii umożliwiającej ich eksploatację.

Objęcie przez Oslo we władanie terenów wokół Svalbardu nie wszystkim się podoba.

Norweski rząd planuje rozpocząć głębinowe wydobycie miedzi, kobaltu, metali ziem rzadkich na rozległym obszarze porównywalnym z powierzchnią Niemiec (czyli około 357 tys. km2), w pobliżu archipelagu Svalbard - poinformował o tym w piątek Financial Times.

Wokół archipelagu zlokalizowane są gigantyczne złoża miedzi

Jak donosi gazeta, Ministerstwo Energii i Ropy Naftowej Norwegii wkrótce przedłoży parlamentowi propozycje do rozpatrzenia w celu otwarcia rozległego terytorium na głębokości do 4000 metrów dla zastosowań poszukiwawczych i wydobywczych. Głosowanie nad przyjęciem takiego planu ma się odbyć w najwyższym organie ustawodawczym jesienią.

- Górnictwo głębinowe pomoże Europie zaspokoić pilne zapotrzebowanie na minerały w ramach zielonej transformacji – mówi Amund Wieck, przedstawiciel ministerstwa. To, co budzi największe zainteresowanie Norwegów, to zasoby miedzi. Szacunkowo złoża wokół Svalbardu zawierają około 38 mln ton rdzawego metalu. To w przybliżeniu tyle, ile przez siedem dekad wydobywa nasz KGHM.

Jednak dobrać się do tego skarbu nie będzie łatwo. Na razie bowiem nie ma funkcjonalnej technologii pozwalającej na wydobycie metalu w takich warunkach. A skoro tak, to dlaczego Norwedzy chcą podjąć już decyzje i kroki prawne dotyczące złoża?

Państwa już chcą zająć kluczowe pozycje w Arktyce

Oslo twierdzi, że ma prawo do terenów wokół Svalbardu. Z tym nie zgadzają się Rosjanie, ale i Unia Europejska.

Na mocy Traktatu Spitsbergeńskiego z 1920 jego sygnatariusze (w tym Polska) mają prawo do eksploatacji zasobów naturalnych archipelagu. Na wyspach wydobywany jest przez Norwegów i Rosjan węgiel.

Jednak w momencie podpisywania traktatu nikt nie myślał o zasobach cennych metali. Stąd też obecnie trwa swoista próba ułożenia nowych zasad eksploatacji złóż. I nawet jeśli obecna technologia nie pozwala na eksploatację złóż, to zarazem już teraz można próbować przeforsować swoje plany z myślą o przyszłości.

W przypadku Rosji argumentem przeciwko planom Norwegów może być też to, że proponowany przez nich obszar zachodzi na tereny, co do których roszczenia ma Moskwa.