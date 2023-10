Tąpnięcie w budownictwie dobija producentów stali. Do poprawy daleko

Rynek wyrobów stalowych reaguje na każde drganie koniunktury, impulsy makroekonomii, zmienność w innych branżach. Od pewnego czasu mierzy się ze skutkami spowolnienia w budownictwie, które jest największym odbiorcą stali.





Budownictwo i inwestycje wpadły w koniunkturalny dołek. Do czasu odbicia skutki tego stanu rzeczy będą odczuwalne w sektorze stalowym.

Połączenie spowolnienia w Unii Europejskiej z brakiem funduszy na rozbudowę infrastruktury szczególnie boleśnie uderza w rynek.

Niezłe wyniki innych branż stalochłonnych nie były w stanie zrównoważyć spadków w budownictwie, które jest największym odbiorcą stali.

Dystrybucja stali zmienia się od lat. Coraz więcej w niej handlu detalicznego, a mniej hurtowego. Zamiast transportów dużej liczby pojedynczych asortymentów półwyrobów, nabywcy wolą mniejsze, dopasowane do ich potrzeb sprzedażowych czy usługowych wolumeny zróżnicowanych, gotowych elementów.

To z kolei sprzyja inwestycjom w nowoczesne magazyny, które pozwalają szybko skompletować potrzebny asortyment, w towarzyszące tym magazynom nowoczesne centra serwisowe i wreszcie w system zamówień online.

Magazyny wysokich technologii. Cyfryzacja wkracza do dystrybucji stali

Od niedawna nowym magazynem chwali się np. chorzowski Moris. Firma obecna wcześniej głównie na rynku kolejowym stara się wejść mocniej na rynek dystrybucji i zainwestowała w magazyn, a także system sprzedaży online.

Drugi taki magazyn buduje sobie Stalprofil, który kilka lat temu otworzył nowoczesny obiekt w Katowicach, a teraz stawia nowy w Dąbrowie Górniczej.

– Magazyn wysokiego składowania będzie wykorzystywał rozwiązania charakterystyczne dla Przemysłu 4.0, z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Przede wszystkim jednak nowoczesne rozwiązania logistyczne i pełna ich digitalizacja mają zwiększyć szybkość obsługi zamówień i optymalizować koszty działania – wyjaśnia Henryk Orczykowski, prezes Stalprofilu.

To trend, który będzie się rozwijał. – Obserwujemy kilka inwestycji w nowoczesne magazyny, w pełni zautomatyzowane, wykorzystujące potencjał digitalizacji. Jestem przekonana, że od takiego kierunku nie ma odwrotu, choć oczywiście obecna sytuacja na rynku, który doświadcza spadków ocen już od wielu miesięcy, nie sprzyja inwestowaniu – mówi Iwona Dybał, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

Henryk Orczykowski jest innego zdania. Według niego obecne spowolnienie gospodarcze właśnie sprzyja inwestowaniu. – Stal i materiały są tańsze niż w ubiegłym roku, podobnie jak koszty samych prac budowlanych. Jeżeli ktoś ma zamiar robić podobne inwestycje, to obecnie ma sprzyjające warunki i warto je wykorzystać – uważa Henryk Orczykowski.

Zdaniem Iwony Dybał ciekawie wygląda obszar cyfrowego handlu stalą. Digitalizacja pozwala przyspieszyć składanie, a następnie kompletowanie zamówień oraz umożliwia sprawdzenie niemal w czasie rzeczywistym dostępności poszukiwanego asortymentu w magazynach.

– Mamy kilka inicjatyw, którym się przyglądamy, głównie w mniejsze projekty, widać także zainteresowanie naszym rynkiem dużych graczy z zagranicy, którzy wchodzą coraz śmielej. Wydaje się, że rodzimym projektom cyfrowym będzie trudno konkurować z tymi, za którymi stoi ogromny kapitał i wyspecjalizować się tylko w cyfrowym handlu stalą, ale oczywiście za wcześnie przesądzać, jak ostatecznie ten rynek się ukształtuje. W najbliższym czasie na pewno czeka nas starcie tych dwóch podejść – mówi Iwona Dybał.

Rynek stali martwi się sytuacją w budownictwie. Czy tani kredyt pomoże?

Ostatnie lata, skomplikowane, pełne niełatwych zmian w wielu branżach, są trudne także dla rynku stali. Kolejne kryzysy rwą łańcuchy dostaw, zmniejszają aktywność sektorów stalochłonnych czy wreszcie przez eliminację z rynku stali z Rosji i Ukrainy powodują cenowe trzęsienie ziemi w produktach, ale także w surowcach czy energii.

Ten rok zaczął się spokojniej, ale wcale nie lepiej dla stali. Zużycie stali w Polsce utrzymywało się w pierwszym półroczu na stabilnym, choć dalekim od satysfakcjonującego poziomie. Wpływ na to miał przede wszystkim segment wyrobów płaskich, który jest wykorzystywany przez bardzo szerokie grono przetwórców i odbiorców.

– W porównaniu do grudnia czerwcowy popyt na stal był niemal dwukrotnie wyższy – zauważa Iwona Dybał.

Mirosław Motyka, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, zauważa jednak, że wyniki innych branż stalochłonnych, choć niektóre z nich zanotowały satysfakcjonujące wzrosty, nie były w stanie zrównoważyć spadków w budownictwie, które nie tylko w Polsce jest największym odbiorcą stali.

– Branża budowlana w Europie odpowiada średnio za ponad jedną trzecią zużycia stali. Na polskim rynku trafia do niej nawet ponad 40 proc. zużywanej stali – mówi Mirosław Motyka.

Sytuacja w budownictwie może martwić. Według statystyk w pierwszej połowie tego roku liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia, spadła o 34,7 proc. rok do roku. W tym samym czasie liczba rozpoczętych budów zmniejszyła się o 28,5 proc.

Na razie trwa oczekiwanie na wpływ, jaki może mieć na rynek wprowadzenie niskooprocentowanych kredytów. Według informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” bije rekordy popularności. Według stanu na 5 października podpisanych zostało ponad 17,5 tys. umów na łączną kwotę 6,9 mld złotych.

Podczas gdy przed ruszeniem programu spekulowano, jaki będzie jego wpływ na rynek, teraz trwa „licytacja” na termin, kiedy rządowi zabraknie pieniędzy. Według rządowych założeń do końca tego roku Polacy mieli wziąć kredyty na… 3,2 mld złotych. Mamy dopiero październik, a planowana suma środków już została przekroczona, a na rozpatrzenie czeka 43 000 wniosków. O zamykaniu programu nikt nie mówi (i na pewno przed wyborami nie powie), więc rynek stali może cieszyć się poprawiającymi się perspektywami na przyszłość.

– Gdyby sektor budowlany odrodził się, na co czeka cała gospodarka, mielibyśmy do czynienia z naprawdę dobrą sytuacją na rynku stalowym – mówi Iwona Dybał.

– Jeszcze nie w tym roku – uważa jednak Henryk Orczykowski. Duże zainteresowanie tanimi kredytami mieszkaniowymi to jego zdaniem na razie jedyny dobry sygnał z rynku. Na jego pozytywne efekty trzeba będzie jednak, zdaniem Henryka Orczykowskiego, poczekać do 2024 roku.

Wojna, inflacja, energia, remonty – negatywnych czynników jest wiele

Na razie przeważają negatywne warunki, które mają wyraźne odbicie w wynikach stalowych spółek, ogłoszonych po pierwszym półroczu tego roku. Bowim, który o 1,6 proc. zwiększył w tym okresie wolumeny sprzedaży, stracił 24,1 proc. przychodów i niemal całe zyski.

„Mimo iż unijna gospodarka okazała się bardziej odporna na kryzys energetyczny wywołany wojną, niż początkowo sądzono, to jednak produkcja przemysłowa znacznie ucierpiała z powodu wysokich kosztów energii, które doprowadziły do ograniczenia nowych inwestycji, a tym samym do zmniejszenia popytu na stal. Dodatkowo sytuację pogarszała utrzymująca się presja inflacyjna i wysokie stopy procentowe” – wyjaśniła spółka w komunikacie, dodając, że w omawianym okresie do spadku popytu doszły niskie ceny.

Stalprofil także w swoim raporcie podkreślił, że pierwsza połowa tego roku to okres spadku popytu na stal i kontynuacja trendu spadkowego cen, zapoczątkowanego już w II kwartale 2022 r.

Spółka przypomina także dane Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, wskazujące, że zużycie jawne wyrobów hutniczych w pierwszym półroczu spadło w kraju o 20,7 proc. To nawet większy spadek, niż zanotowała produkcja, z której ubyło 18,4 proc., co częściowo wynikało z remontu jednego z wielkich pieców w hucie ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej.

– Okres wakacyjny był czasem spowolnienia, więc w okres jesienny wchodzimy z nadziejami, że rynek zwiększy swoją aktywność. Realnie wydaje się, że w tym roku zmniejszy się on o około 5 proc. – mówi Iwona Dybał.

Byłby to spadek większy niż przewidywany w całej Unii Europejskiej. Stowarzyszenie producentów stali Eurofer szacuje tegoroczną obniżkę zużycia na 3 procent.

Branża wciąż liczy na środki z Krajowego Planu Odbudowy, co byłoby pozytywnym impulsem dla stalochłonnych inwestycji, przede wszystkim infrastrukturalnych, a także na utrzymanie programu kredytowego, który napędzałby inwestycje mieszkaniowe.

Dzięki zasilanym z unijnych funduszy przedsięwzięciom nasz rynek bywał w lepszej sytuacji niż w krajach sąsiednich, wykazując zwiększoną aktywność mimo lokalnych kryzysów. Połączenie spowolnienia w Unii Europejskiej z brakiem funduszy na rozbudowę infrastruktury szczególnie boleśnie uderza w rynek.

Ukraina – problem dla polskiego rynku stali, czy nadzieja na inwestycyjną ekspansję?

Ukraina od dawna była ważnym także dla nas producentem stali. Atak Rosji spowodował dotkliwe straty w mocach produkcyjnych tego sektora. Wiele zakładów metalurgicznych znajdowało się na zajętych obecnie przez Rosjan terenie, w tym dwie całkowicie dziś zniszczone huty Metinvestu (Azovstal).

Część hut (np. ArcelorMittal Krzywy Róg) – ze względu na działania wojenne toczone w ich rejonie i spowodowane przez wojnę przerwy w łańcuchach dostaw – mocno ograniczyło produkcję. Kiedy front się ustabilizował częściowo ją przywrócono, ale to tylko ułamek produkcji sprzed wojny. Oferowane przez UE ułatwienia w handlu spowodowały, że w Polsce pojawiło się sporo ukraińskiej stali.

– Zarówno nasza organizacja, jak i dystrybutorzy nie obserwujemy obecnie zwiększonych dostaw z Ukrainy. W pierwszym półroczu wyniosły one około 300 tys. ton wyrobów gotowych, co pokrywa się z danymi za rok 2022. Z punktu widzenia hut ten import znacząco rośnie, mają jednak na to wpływ półwyroby, których dystrybutorzy nie importują i nie uwzględniają w swoich statystykach – mówi Iwona Dybał.

Z drugiej strony polskie firmy coraz częściej myślą o przyszłych potrzebach odbudowy Ukrainy. Ogromne zniszczenia na objętych walkami obszarach będą wymagały właściwie zbudowania całej infrastruktury od nowa.

Roman Dryps, dyrektor śląskiego oddziału Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, zwraca jednak uwagę, że nie można „czekać na zaproszenie”, bo podczas wiosennych rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, na pytanie o udział polskich firm w odbudowie padła odpowiedź: kto pierwszy ten lepszy.

Tekst pochodzi z Magazyny Gospodarczego Nowy Przemysł nr 3/2023.