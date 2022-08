Targi z iskrą. Zapraszamy na ExpoWELDING

ExpoWELDING to uznana marka na rynku targowym. Ale ramy tegorocznej edycji wypełnią poza ekspozycjami firm dodatkowe wydarzenia. W specjalnej strefie organizator przewidział możliwości żywych prezentacji, interakcji i dialogu z tym, którzy w nowoczesnym spawalnictwie liczą się najbardziej.

Technologie stosowane w spawalnictwie osiągnęły wysoki poziom zaawansowania, a ich zastosowanie jest niezwykle szerokie.

8. edycję Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) organizuje Grupa PTWP w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Tu spotykają się dostawcy rozwiązań i sprzętu z ich użytkownikami.

Konferencja o najnowszych trendach, prestiżowy konkurs oraz strefa multimedialnych prezentacji i rozmów z liderami branży – te towarzyszące wydarzenia poszerzają i uatrakcyjniają formułę targową.

Procesy spawania, napawania, zgrzewania, cięcia czy obróbki cieplnej są coraz bardziej efektywne, bezpieczniejsze, precyzyjne, w mniejszym stopniu ingerują w środowisko. Często są elementem zintegrowanych procesów automatyzacji i robotyzacji produkcji.

Nowoczesne spawalnictwo i inne pokrewne procesy stały się nieodzowne w wielu branżach nowoczesnego przemysłu – często decydują o jakości i konkurencyjności finalnego produktu w hutnictwie, górnictwie, przemyśle stoczniowym, w budownictwie kubaturowym i infrastrukturalnym, w energetyce, branży automotive czy produkcji spożywczej. Wiedza o nowych technologiach, innowacyjnych materiałach i rozwiązaniach technicznych jest kluczowa nie tylko dla branży spawalniczej, ale dla przedstawicieli wymienionych wyżej branż.

Targi, które łączą

Tym zjawiskom towarzyszy aktywnie ExpoWELDING - najważniejsze targi spawalnicze w Polsce i jedno z najbardziej uznanych wydarzeń branżowych w Europie. To tu wystawcy zaprezentują najnowsze, kompleksowe rozwiązania wykorzystywane podczas procesu spawania. Są to narzędzia pozwalające podnieść wydajność pracy i jakość produktu: chodzi o materiały i sprzęt spawalniczy, oprogramowanie, a także roboty i automaty.

Ale ExpoWELDING to nie tylko targi. W programie wydarzenia znalazła się 63. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza organizowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa – prestiżowe forum dialogu nauki z praktyką.

Ciekawą propozycją organizatorów wykraczającą poza formułę wystawienniczą będzie WELDING ZONE. To wyjątkowa przestrzeń przygotowywana we współpracy z liderami rynku, którzy od targów oczekują więcej. W ramach strefy funkcjonować będzie scena, na której firmy będą mogły same lub w rozmowie z moderatorem zaprezentować swoje produkty lub innowacyjne rozwiązania spawalnicze.

To tutaj będzie można zobaczyć - w formule zwięzłych case studies wzbogaconych o multimedia - procesy spawalnicze wykorzystujące najnowsze urządzenia, narzędzia i rozwiązania - w tym zrobotyzowane stanowiska spawalnicze, automaty czy oprogramowanie.

To co najlepsze w spawaniu

The Best of Welding - pod tym hasłem rywalizować będą producenci urządzeń, osprzętu i materiałów spawalniczych oraz dostawcy najnowszych technologii wykorzystywanych przy łączeniu elementów we współczesnej produkcji przemysłowej.



Konkurs to nowa inicjatywa portalu WNP.PL oraz Grupy PTWP - organizatora ExpoWELDING dająca nowe możliwości nie tylko dla branży spawalniczej, ale i dla tych, którzy procesy spawania wykorzystują w swojej produkcji. Honorowe wyróżnienia zostaną wręczone w trakcie uroczystej Gali towarzyszącej targom ExpoWELDING.

Więcej o konkursie, jego zasadach i możliwości zgłaszania kandydatów - tutaj.