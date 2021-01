TDJ podnosi cenę w wezwaniu na Polską Grupę Odlewniczą

DJ Equity II, fundusz z grupy TDJ, w grudniu 2020 r. ogłosił wezwanie do sprzedaży ok. 31,32 proc. proc. akcji Polskiej Grupy Odlewniczej (PGO). Wówczas cena za jedną akcję w wezwaniu wynosiła 1,25 zł za sztukę. Teraz TDJ Equity II podniósł cenę w wezwaniu do 1,45 zł za akcję.

Od chwili wezwania cena akcji PGO na giełdzie była powyżej 1,25 zł. Dlatego, jeśli wezwanie miało zakończyć się sukcesem, trzeba było podnieść cenę.

Grupa TDJ nie widzi dalszych korzyści z pozostania PGO na GPW, pozostawanie na giełdzie generuje natomiast spore koszty.

Polska Grupa Odlewnicza jest producentem odlewów i odkuwek dla przemysłu, grupa TDJ posiada 67 proc. akcji spółki.

Giełda nie ma sensu

Spadek zysków i przychodów