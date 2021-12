Technika Spawalnicza: wzmocnić pozycję rynkową i wzbogacić ofertę

- Technika Spawalnicza od lat koncentruje się nad utrzymaniem pozycji na rynku i sukcesywnie wzbogaca swą ofertę. W ciągu ostatnich kilku lat staliśmy się jednym z wiodących liderów w Polsce w zakresie wdrażania technologii lutowania, hartowania i nagrzewania indukcyjnego na fundamencie przedstawicielstwa firmy CEIA Włochy. Ta przeżywająca renesans - dzięki elektronice i systemom informatycznym, jak na przykład zarządzanie i kontrola za pomocą systemu Thermal Profile - technologia okazuje się niezastąpiona w branży automotive i wielu innych gałęziach przemysłu - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Mirosław Nowak, prezes firmy Technika Spawalnicza.

Firma Technika Spawalnicza prowadzi także kursy spawania, zgrzewania i lutowania, jak również - we współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach - kursy oględzin wizualnych VT1 i VT2 (ta gałąź naszej działalności w czasie pandemii przyniosła i przynosi największe straty). Dzięki dotacji z tarczy 1.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju oraz zaciśnięciu pasa zmniejszyliśmy straty i uniknęliśmy cięć kadrowych.- Z perspektywy naszej firmy to olbrzymi problem. Naszą podstawową działalnością jest integracja systemów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych. Ta działalność zawsze wiąże się z precyzyjnymi umowami między nami a klientem w kwestii terminów dostawy, ceny końcowej i odsetkami karnymi za opóźnienia dostaw.Cykl budowy systemu wynosi od trzech do sześciu miesięcy. W obecnym czasie wiele potrafi się zmienić, jak na przykład ceny usług, stali, dostępność oraz cena podzespołów elektronicznych, które potrafią zmienić się kilka razy w trakcie trwania cyklu budowy.Do tego dochodzą opóźnienia dostaw, szczególnie elektroniki, sterowników PLC itp. Na rynku półprzewodników występuje w tej chwili efekt domina. Kłopoty producentów pociągają za sobą kłopoty integratorów systemów, a finalnie klientów końcowych, szczególnie przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD. Ponadto większość dużych zleceń wykonujemy dla firm, które otrzymały dotacje unijne - i opóźnienie w dostawie jest dla nich katastrofą.- Technika Spawalnicza od lat koncentruje się na utrzymaniu pozycji na rynku i sukcesywnie wzbogaca swą ofertę. W ciągu ostatnich kilku lat staliśmy się jednym z wiodących liderów w Polsce we wdrażaniu technologii lutowania, hartowania i nagrzewania indukcyjnego - na fundamencie przedstawicielstwa firmy CEIA Włochy. Ta przeżywająca renesans - dzięki elektronice i systemom informatycznym, jak na przykład zarządzanie i kontrola za pomocą systemu Thermal Profile - technologia okazuje się niezastąpiona w branży automotive i wielu innych gałęziach przemysłu.W 2021 roku rozpoczęliśmy współpracę z francuską firmą STIRWELD, która opracowała głowicę do zgrzewania tarciowego z mieszaniem Friction Stir Welding typu plug-in do obrabiarek CNC. Innowacją tej technologii jest integracja procesu FSW na istniejącym systemie CNC w bezpieczny sposób, bez większych inwestycji, w porównaniu z dedykowaną maszyną FSW lub robotem FSW.Przy czym głowica FSW zamontowana na obrabiarkach CNC to koszt około stu tysięcy euro. Dedykowana maszyna GANTRY FSW oznacza zaś wydatek kilku milionów euro.- Aktualnie przygotowujemy mnóstwo ofert, które procentowo zmieniają się w coraz mniejszą liczbę zamówień. Klienci są bowiem bardzo ostrożni w decyzjach o zakupie systemów.Niepewność na rynku, huśtawka nastrojów od euforii do apatii, mutacje koronawirusa, niepokój w kwestii tego, co będzie, zmiany w priorytetach zakupowych konsumentów, chwiejny kurs złotówki, zawirowania w zrozumieniu ,,Polskiego Ładu” - to wszystko zaprząta głowy szefom firm.- W Polsce z roku na rok lawinowo przyrasta liczba systemów zrobotyzowanych nie tylko w dużych koncernach motoryzacyjnych i AGD, ale także w małych i średnich przedsiębiorstwach branży mebli metalowych, produkcji rowerów, rusztowań, szalunków i innych.Polscy pracownicy są coraz lepiej wyszkoleni. Dotyczy to absolwentów politechnik, uczelni technicznych oraz techników i liceów. Szczególnie młodzi ludzie nie mają żadnych problemów przy obsłudze paneli i sterowników w automatach i robotach.- Do rewolucji Industry 4.0 oraz tzw. Internetu rzeczy przygotowujemy się od pewnego czasu, ale ostrożnie. Dla wielu naszych klientów jeszcze ten czas nie nadszedł.Dla firm z branż zaawansowanych technicznie - szczególnie automotive i AGD - na życzenie wdrażamy w systemach zrobotyzowanych takie aplikacje, jak systemy wizyjne, systemy do zarządzania produkcją, Monitorowanie Procesów Spawania, programy offline, panele Human Machine Interface, Virtual Robot Programming System, Karty RFID.Użytkownikom rozbudowanych linii zgrzewalniczych implementujemy program TECNA ETHERNET umożliwiający transfer informacji między poszczególnymi sterownikami, a we wdrożeniach aplikacji do lutowania indukcyjnego wspomniany wcześniej system THERMAL PROFILE.- W Polsce mamy wielką rzeszę inżynierów spawalników EWE (European Welding Engineer) oraz IWE (International Welding Engineer) i potężną armię spawaczy polskich, a także ukraińskich, białoruskich, litewskich oraz spoza Europy - m.in. z tak egzotycznych krajów, jak Wietnam, Indie czy Bangladesz.W naszej firmie często pomagamy skojarzyć przedsiębiorstwa, które poszukują spawalników, ze spawalnikami, którzy zgłaszają się do nas z pytaniem o możliwość zatrudnienia. Obecnie mamy w bazie więcej spawalników, jak firm ich poszukujących. Dla informacji: w firmie Technika Spawalnicza zatrudniamy sześciu inżynierów IWE bądź EWE.- Z branżowymi targami spawalniczymi na Śląsku jesteśmy od 1994 roku. Najpierw uczestniczyliśmy w targach INTERWELDING, potem była Expo Silesia z wystawą Expo Welding, a teraz nowa odsłona - Expo Welding.Targi Expo Silesia w 2020 roku były, oględnie mówiąc, nieudane: znikoma liczba klientów, obostrzenia i wszechobecna apatia... Nasze oczekiwania na Expo Welding 2022 to wielu klientów na stoisku z konkretnymi problemami do rozwiązania i z odpowiednio grubym portfelem.Specyfiką branżowych targów spawalniczych pozostaje jto, że w większości odwiedzają nas inżynierowie spawalnicy. W odróżnieniu od targów MACHTOOL w Poznaniu, gdzie większość odwiedzających to prezesi, dyrektorzy, prokurenci, kadra menadżerska czy właściciele firm.Na targach Expo Welding budujemy markę i wizerunek, na targach MACHTOOL zdobywamy większą pulę zamówień.Na koniec chciałbym zaapelować do kolegów spawalników - sam też nim jestem - Kochani, sczepiajmy złącza i szczepmy się!