Ten gigant ruszy niebawem w pierwszy rejs, bilety znikają w rekordowym tempie. Tak wygląda

Kończy się budowa największego wycieczkowca świata, który już w styczniu 2024 roku po raz pierwszy wypłynie w rejs w barwach linii Royal Caribbean International. Icon of the Seas pomieści także największy park wodny na morzu.

Jednostka powstaje w stoczni Meyer w Turku w Finlandii. Docelowo będzie mogła zabrać na pokład 5610 pasażerów i 2350 członków załogi. Royal Caribbean ma ją odebrać w październiku tego roku.

Pływający gigant był już testowany na pełnym morzu. Mierzy 365 metrów i waży aż 250 800 ton. Na pokładzie statku znajdzie się największy park wodny na morzu, którego 6 zjeżdżalni również ma pobić rekord, jeśli chodzi o rozmiar.

Największy dotychczas wycieczkowiec na świecie także pływa w barwach Royal Caribbean International – jest nim 18-pokładowy Wonder of the Seas. Norweskie linie są też największe, jeśli chodzi o flotę i wachlarz swoich usług.

Icon of the Seas będzie mieć aż 20 pokładów. Goście będą mogli zarezerwować 28 różnych typów zakwaterowania i zjeść jednocześnie 40 różnych posiłków. Statek będzie zasilany LNG oraz ogniwami paliwowymi.

Chociaż jeszcze nie wyruszył w pierwszy rejs, to rozgłos, jaki zyskał, sprawił, że bilety na podróż gigantem już sprzedają się w rekordowym tempie. Royal Caribbean International przyznaje, że to najwyższe wyniki sprzedażowe, jakie linia kiedykolwiek osiągnęła, wprowadzając do swojej floty nową jednostkę.

Icon of the Seas będzie pływać ze wschodnich na zachodnie Karaiby, a każdy rejs będzie rozpoczynał się w Miami.