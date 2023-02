Ten metal bije rekordy, napędza go wojna i energetyka

Od początku roku cena molibdenu wzrosła o prawie 50 dolarów na kilogramie. Jeszcze większe wrażenie robi wzrost procentowy. Metal od początku roku zdrożał o ponad sto procent.

Molibden to metal który dzięki właściwością cieszy się zainteresowaniem energetyki i zbrojeniówki.

Zwiększona podaż molibdenu może nie być możliwa w najbliższej perspektywie.

Cena metalu jest już na bardzo wysokim poziomie.

Jak podaje firma doradcza Trading Economics, dokładny wzrost od początku roku w Chinach wyniósł 106,45 proc. czyli 49,5 dol. na kilogramie. Obecnie za ten metal trzeba płacić w kontraktach natychmiastowych nawet 96 dolarów za kilogram.

Dwie branże bardzo rosną i potrzebują więcej molibdenu

Co napędza wzrost cen molibdenu? Jest kilka tego powodów.

Najpierw jednak przedstawmy naszego bohatera. Ten podobny do ołowiu metal – zresztą jego nazwę z greki tłumaczy się „podobny do ołowiu” – ma jednak całkiem inne właściwości. Kluczową jest bardzo wysoka temperatura topnienia. W małych ilościach molibden dodaje się więc do stopów, powodując wzrost ich twardości i wytrzymałości.

Nic więc dziwnego, że metal ten znajduje zastosowanie tam, gdzie ludzka technologia ma do czynienia z wysokimi temperaturami, lub potrzebą twardości.

Dwiema głównymi branżami kupującymi molibden są więc energetyka i szeroko rozumiany przemysł zbrojeniowy – zaliczamy tu także przemysł lotniczy, bo bez molibdenu trudno wybudować nowoczesny silnik odrzutowy. A ponieważ obie branże przeżywają bum inwestycyjny i produkcyjny – pochodna transformacji energetycznej i wojny na Ukrainie – cena molibdenu rośnie.

- Rynek molibdenu wpadł w idealną burzę - komentuje sytuacje Grant Sporre, analityk agencji analitycznej Bloomberg Intelligence. Jak zaznacza: silny popyt ze strony sektora energetycznego zwiększył popyt na produkty ze stali stopowej, podczas gdy wystąpiły zakłócenia po stronie podaży.

Podaż rozjeżdża się z popytem i widać pierwsze problemy

Tak duży wzrost cen molibdenu powinien powodować zwiększoną podaż metalu. To się jednak nie dzieje, bo molibden to produkt uboczny głównie w wytwórstwie miedzi i samodzielne zwiększenie jego produkcji nie jest możliwe. Aż ponad 33 proc. metalu pochodzi z Chile - kraju będącego największym dostawcą miedzi.

Na razie więc cenowy rajd trwa. O tym jak ważny stał się molibden dla spółek górniczych niech świadczy to, że dla czołowej firmy górniczej Freeport-McMoRan zmiana cen molibdenu o 5 dol. na kg (przypominam, że od początku roku wzrosła o prawie 50 dol.) przekłada się na dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 375 mln dol.

Nic dziwnego, że producenci chętnie informują inwestorów o produkcji molibdenu. Na przykład dyrektor generalny Antofagasta (producent miedzi w Chile) Ivan Arriagada powiedział na początku tygodnia, że molibden zapewnił spółce interesujące źródło dochodów, w sytuacji gdy ograniczenia wodne w Chile częściowo blokują produkcję miedzi (ze względu na suszę w Chile wprowadzono w 2022 roku racjonowanie wody).

Warto dodać, że molibden produkuje także polski koncern KGHM w kopalni Sierra Gorda w Chile. W styczniu produkcja metalu wyniosła 100 tys. funtów. Jednak rok wcześniej było to trzy razy tyle. KGHM jest bowiem jedną z tych miedziowych spółek, które obecnie eksplorują mniej zasobne w molibden złoża i to właśnie jeden z głównych czynników powodujących niedostatek metalu i wzrost jego cen.

A ten jest już tak znaczący, że - jak podaje Shanghai Metals Market - niektórzy producenci stali nierdzewnej zostali zmuszeni do ograniczenia produkcji.