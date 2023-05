Ten metal decyduje o przyszłości. Powstanie wielka kopalnia

Gigantyczna kopalnia litu w Kanadzie to projekt, który ma zapobiegać uzależnieniu zachodnich producentów od chińskich dostaw tego strategicznego metalu.

Przez lata w produkcji litu dominowały Chiny. Teraz się to zmienia.

Znaczenie litu systematycznie rośnie. To pierwiastek kluczowy dla nowoczesnej gospodarki - m.in. dla transformacji sektora energii.

W Moblan w Quebeku znajduje się prawdopodobnie największe złoże litu w Ameryce. Kanada chce rozwijać nie tylko produkcję, ale i przerób.

Lit jest jednym z kluczowych pierwiastków nowych technologii. Prym w jego produkcji chcą wieść Chiny. Kontrolowane przez państwo spółki inwestują w projekty litowe na całym świecie. Część analityków uważa, że dalsze wykupywanie przez chińskie firmy projektów litowych będzie skutkowało uzależnieniem się innych krajów od tego, jakie decyzje w sprawie tego metalu zapadać będą w Pekinie.

Stąd też zachodnie kraje starają się inwestować we własną produkcję litu. Przykład tego stanowi projekt Moblan.

Kanada ma dobre warunki do budowy kopalni pozyskujących litonośne skały

Rejon wydobywczy zlokalizowany 130 km na północny zachód od miasta Chibougamau ma być intensywnie badany. Jeszcze w tym roku wykonanych ma być szereg odwiertów o łącznej głębokości 60 km. Około 177 mln dolarów chce na to m.in. przeznaczyć australijska spółka Sayona Mining.

Odwierty wskazać mają najlepszą lokalizację zakładu produkującego lit (dokładnie tlenek litu). Według już wykonanych badań i szacunków zasoby w Moblan wynoszą ogółem 49,9 mln ton tlenku litu o zawartości metalu około 1,2 proc. Oznacza to, że Moblan jest prawdopodobnie największym rezerwuarem litu na całym kontynencie.

Rozpoczęcie eksploatacji cennego metalu jest jak najbardziej wskazane. Byłoby to drugie kluczowe centrum produkcji metalu w Quebecu. Pierwsze zlokalizowane jest w Val d’Or. Działa tam już kopalnia litonośnych skał i młyn kruszący. Ewentualne uruchomienie nowego złoża pozwoliłoby na znaczące zwiększenie produkcji.

Zachodnie firmy wiążą z Quebekiem duże nadzieje. Tamtejsze skały obfitują w różne minerały. Zresztą w przypadku litu już zidentyfikowano bardzo obiecujące trzy kolejne lokalizacje.

Przerób cennego metalu miałby odbywać się lokalnie

Co ciekawe, zainteresowanie projektami wyraziły wcześniej chińskie firmy. Jednak ostatecznie nie przystąpiły do żadnych prac. Nie wiadomo, czy w ogóle byłyby do nich dopuszczone. Ottawa bardzo niechętnie widzi uczestnictwo chińskich firm w kluczowych projektach gospodarczych. Wiąże się to m.in. z obawami o wpływy polityczne.

Innym powodem jest to, że Chińczycy byliby najpewniej zainteresowani wydobyciem minerałów, ale ich przerób odbywałaby się w Chinach. Tymczasem Kanada skłania się ku rozwiązaniom z przedłużonym łańcuchem wartości - produkcja litu byłaby powiązana z jego przerobem na miejscu i wykorzystaniem w lokalnych fabrykach produkujących np. baterie.

Jednym z argumentów jest m.in. mniejsza emisja gazów cieplarnianych w przypadku scalenia produkcji metalu i jego przerobu w jednym miejscu.