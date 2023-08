Ten surowiec bardzo zyska na znaczeniu. Już musimy go pilnować

W produkcji aluminium widać trend przechodzenia od produkcji pierwotnej, z boksytów, do wtórnej - ze złomu. Wielu producentów, także polskich, szykuje nowe inwestycje w tej mierze. Złom aluminiowy będzie zyskiwał na znaczeniu, powinniśmy więc kontrolować jego przepływ.

Aluminium to materiał, którego pierwotna produkcja wymaga dużej ilości energii i czystość tej energii to pierwszy czynnik decydujący, czy mamy "zielone aluminium".

Dziś na świecie powstaje około 70 mln ton aluminium pierwotnego i około 40 mln ton wtórnego. W połowie wieku poziom produkcji aluminium wtórnego ma sięgnąć 70 mln ton rocznie, a aluminium pierwotnego - 80 mln ton.

- W ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy jedna z firm z południowej Polski uruchomi linię produkcji aluminium ze złomu – mówi Andrzej Michalski-Stępkowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Aluminium.

Aluminium pozostaje kluczowym metalem w procesie transformacji transportowej i energetycznej. Stosuje się je coraz szerzej w produkcji pojazdów, aby obniżyć ich masę, a tym samym - zmniejszyć zużycie energii (czy to w postaci niższego spalania paliw w przypadku aut spalinowych, czy też mniejszego zapotrzebowania na energię dla samochodów elektrycznych).

W przypadku budowy nowych źródeł energii także odgrywa ono dużą rolę. Według stowarzyszenia European Aluminium każdy 1 MW nowych mocy w fotowoltaice wymaga zużycia 21 ton aluminium. Biorąc pod uwagę plany zwiększenia mocy fotowoltaiki w Unii Europejskiej ze 136 GW (obecnie) do 320 GW w 2025 roku i 600 GW w roku 2030, możemy spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na aluminium o 4 mln ton do roku 2025 i o 10 mln ton do roku 2030.

A to przecież tylko źródła słoneczne... Kiedy dodamy do tego wykorzystanie aluminium do budowy turbin wiatrowych, pomp ciepła, zestawów baterii do samochodów, elektrolizerów do wytwarzania zielonego aluminium i potrzebnej tym urządzeniom infrastruktury, otrzymamy, według ocen European Aluminium, przyrost zapotrzebowania na aluminium o 5 mln ton rocznie. To 30 proc. obecnego zużycia tego metalu w Europie.

Zobacz całą rozmowę z Andrzejem Michalskim-Stępkowskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aluminium:

Produkcja aluminium może mieć wysoki ślad węglowy - zależnie od źródła energii

Problem w tym, że samo aluminium ma wysoki ślad węglowy, przynajmniej w jego pierwotnej produkcji z boksytów. Zdaniem organizacji Climate Action pierwotna produkcja aluminium powoduje emisje w wysokości od 4 ton CO2 na tonę aluminium (w krajach, gdzie podstawą jest energetyka wodna) do nawet 20 ton (w krajach, gdzie wytwarzanie energii węglem stoi).

To wzmacnia trend w stronę przechodzenia do „zielonego aluminium" (tu ślad węglowy jest niższy).

- Aluminium to materiał, którego pierwotna produkcja wymaga dużej ilości energii i czystość tej energii to pierwszy czynnik decydujący, czy mamy "zielone aluminium". Drugim aspektem jest surowiec, z którego powstaje – boksyty albo złom aluminiowy – wyjaśnia Andrzej Michalski-Stępkowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Aluminium.

Źródło energii jest zatem kluczem do "zazieleniania" aluminium.

Moce w produkcji aluminium wtórnego rosną szybciej niż w produkcji pierwotnej

- Dziś na świecie powstaje około 70 mln ton aluminium pierwotnego i około 40 mln ton aluminium wtórnego. W połowie wieku poziom produkcji aluminium wtórnego ma sięgnąć 70 mln ton rocznie, a pierwotnego - 80 mln ton. Wzrost w wypadku aluminium pierwotnego będzie więc nieznaczny, podczas gdy dla aluminium wtórnego - bardzo wyraźny. W latach 70. tego wieku produkcja wtórnego aluminium powinna osiągnąć 120 mln ton, pierwotnego zaś spaść do 70 mln ton – prognozuje Andrzej Michalski-Stępkowski.

Trend wydaje się bardzo mocny, szczególnie w Europie, gdzie wynika bezpośrednio z regulacji wprowadzanych przez Unię Europejską.

- Ustawodawca wymusza zmiany, które na poziomie firm oznaczają inwestycje, nowe podejście do produkcji i procesów. Zielona transformacja przemysłowa jest kluczowa dla europejskiej branży aluminium, co nadaje rytm strategiom i inwestycjom – wyjaśnia Andrzej Michalski-Stępkowski.

Najprostszy sposób na "zazielenienie" aluminium to przejście z wykorzystania aluminium pierwotnego, wytwarzanego z boksytów, na aluminium wtórne, produkowane ze złomu aluminium.

- Skutkiem tego trendu jest przejęcie przez koncern Hydro, jednego z największych producentów aluminium, polskiej firmy Alumetal, która opiera produkcję na aluminium ze złomu – mówi Andrzej Michalski-Stępkowski.

Unijne regulacje wymuszają przechodzenie na bardziej zieloną produkcję

Hydro kilka lat temu zapowiedziało zwiększenie pożytkowania w produkcji aluminium wtórnego, ze złomu. Alumetal jest jednym z największych w Europie producentów takiego aluminium. Przejęcie firmy pozwala zatem Hydro spełnić obietnice szybciej niż w wypadku budowy od podstaw własnych mocy w produkcji wtórnego aluminium (co nie znaczy, że koncern zrezygnował z budowy własnych mocy w tej mierze).

Myślą o tym zresztą także polskie firmy.

– W ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy jedna z firm z południowej Polski uruchomi linię produkcji aluminium ze złomu. Granges Konin, największy w Polsce producent wyrobów płaskich z aluminium, także mocno rozwija swoje moce związane z przetopem aluminium - większość aluminium do produkcji pozyskuje z tego procesu – mówi Andrzej Michalski-Stępkowski.

Jego zdaniem wąskim gardłem stała się ograniczona pula aluminiowego złomu na rynku.

– Aluminium to bardzo wytrzymały materiał i może być z powodzeniem wykorzystywane wiele lat, zanim trafi na rynek wtórny jako złom – wyjaśnia Andrzej Michalski-Stępkowski.