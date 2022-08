Teoria supercyklu towarowego już się nie sprawdza

Boom na rynku towarowym dobiegł końca. Ceny energii, metali i produktów rolnych spadły ze szczytowego poziomu w marcu. Powodem obawy o recesję inflacyjną.. Ale do krachu towarowego jest daleko.

Od początku 2020 r. coraz więcej analityków opowiada się za ideą nowego supercyklu towarowego. Chodzi o ożywienie gospodarcze „turbodoładowane” przez niskie kredyty i rządowe środki stymulacji fiskalnej przeciwdziałające skutkom pandemii, a także przez inwestycje w projekty dekarbonizacji działalności.

Prawdziwość tezy potwierdzała zmiana wartości wskaźnika S&P GSCI (służy jako punkt odniesienia dla inwestycji na rynkach towarowych). Wzrósł on od 2020 r. prawie czterokrotnie, a w tym roku praktycznie się podwoił. Ale od czerwca znajduje się on na trajektorii spadkowej, w tym szczególnie dotyczy to metali. Rodzi to pytania, czy teoria supercyklu, często opisywana jako „strukturalna zmiana popytu w górę na surowce”, odchodzi do lamusa.

Np. ceny unijnej stal walcowanej na gorąco spadły od marca o ponad 40 proc., ocenia S&P Global Platts. To dlatego, że globalna produkcja skrzypi, a lipcowe dane PMI, wiodącego barometru kondycji gospodarczej, są najniższe od dwóch lat.

Silnie spadły, w porównaniu z marcem, także ceny ropy naftowej i większości produktów rolnych - kluczowy benchmark ropy Brent i cena rosyjskiej pszenicy o blisko 20 proc. W mniejszym stopniu tendencja ta objęła energetykę.

„Metale przemysłowe znajdują się pod presją zmian popytu w Chinach, podczas gdy rynek paliw pozostaje niewiarygodnie napięty z powodu rosyjskich sankcji. Dlatego traderzy metali przemysłowych koncentrują się na popycie, podczas gdy inwestorzy koncentrują się na podaży ropy” – powiedział Ole Hansen, szef strategii towarowej w Saxo Bank.

Według niego teoria supercyklu towarowego prawdopodobnie potwierdzi się dopiero wtedy, gdy Chiny opanują problemy wynikające z pandemii. Właśnie one stłumiły popyt globalny na surowce, a stan ten może trwać jeszcze długo i zrównoważyć rosnący popyt w innych rejonach.

Większe ograniczenie podaży ropy naftowej i gazu z Rosji rozpocznie się natomiast na początku przyszłego roku, gdy wejdą w życie sankcje UE. I one mogą ostatecznie obalić teorię supercyklu towarowego.