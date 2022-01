Tereny po Walcowni Rur Jedność wystawione na sprzedaż za 61,4 mln zł

Wyceniony na blisko 61,4 mln zł 21,5-hektarowy teren po Walcowni Rur Jedność (WRJ) w Siemianowicach Śląskich został wystawiony na sprzedaż. Ogłoszony przez Towarzystwo Finansowe Silesia (TFS) przetarg wieńczy wieloletni proces porządkowania majątku i terenów dawnej walcowni.

Sprawa WRJ, której początki sięgają końca lat 70. ub. wieku, należy do najdłużej trwających i najbardziej skomplikowanych pod względem prawnym, technicznym i własnościowym postępowań tego typu w Polsce.

Jesienią ub. roku należącemu do Skarbu Państwa Towarzystwu udało się uporządkować sprawy własnościowe i skutecznie sprzedać - po wielu nieudanych próbach - produkcyjny majątek walcowni.

Teraz, wolny od obciążeń hipotecznych, teren wystawiono na sprzedaż.

Przedmiotem przetargu są prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawami własności znajdujących się tam budynków i budowli. Łączna powierzchnia oferowanego kompleksu działek wynosi 21,46 ha. Znajdują się tam zbudowane w latach 1960-2000 hale poprzemysłowe (z suwnicami) o łącznej powierzchni 66,5 tys. m kw.; dla porównania - krakowski rynek ma powierzchnię ok. 40 tys. m kw.

W trzech halach znajdują się maszyny ciągu technologicznego walcowni rur, które w ciągu najbliższych 15 miesięcy zostaną zdemontowane - w ubiegłym roku kupił je inwestor z Azji.

Sprzedawany teren został zakwalifikowany jako obszar przemysłowy, co umożliwia prowadzenie tam działalności produkcyjnej, magazynowej i usługowej. Przedstawiciele TFS wskazują, iż kompleks znajduje się w pobliżu głównych ośrodków przemysłowych Śląska - 6 km od centrum Katowic, 8 km od Chorzowa, w pobliżu dróg krajowych nr 1 i 94 oraz szybkich arterii A4 i S86.



Czytaj też: ZGH Bolesław inwestuje w kogeneracyjny blok gazowy

Cenę wywoławczą w przetargu ustalono na 61 mln 380,5 tys. zł, zaś wadium wynosi 5 proc. tej wartości, tj. ponad 3 mln zł. Pisemne oferty inwestorów zainteresowanych udziałem w przetargu będą przyjmowane do 15 lutego.

Walcownia Rur Jedność, której tereny są obecnie oferowane inwestorom, nigdy nie została uruchomiona. Projekt jej budowy rozpoczęła w 1978 r. działająca wówczas w Siemianowicach Śląskich, dziś już nieistniejąca, Huta Jedność. Przerwanie finansowania inwestycji w 2001 r. spowodowało wstrzymanie prac. Utrata zewnętrznych źródeł finansowania przyczyniła się do zaniechania gotowej już w ok. 95 proc. budowy, a także do znacznego rozczłonkowania praw do majątku WRJ. Efektem były rozmaite zastawy rejestrowe, zajęcia komornicze i spory sądowe, z którymi w ostatnich latach krok po kroku mierzyło się TF Silesia.

TFS skutecznie wyegzekwowało od WRJ swoje wierzytelności poprzez realizację zastawów rejestrowych ruchomości walcowni i przejęcie nigdy nieoddanego do użytku ciągu technologicznego do produkcji rur bez szwu. Towarzystwo przez dwa lata prowadziło międzynarodową kampanię informacyjną, której efektem była sprzedaż urządzeń walcowni inwestorowi branżowemu z Omanu. Umowę w tej sprawie podpisano w sierpniu ub. roku, po przeprowadzonym przetargu.