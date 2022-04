To był najlepszy rok w historii KGHM Zanam

W 2021 r. spółka KGHM Zanam odnotowała rekordowy zysk netto w wysokości 26,3 mln zł, wzrosły także nakłady na remonty, modernizacje i inwestycje. Zanam to największa spółka z grupy KGHM.

Badania i rozwój

Rynek kolejowy

W 2021 r. w KGHM Zanam pozyskał specjalistyczną drukarkę 3DGence Industry. Urządzenie jest obecnie eksploatowane przy realizacji projektu elektrycznego pojazdu górniczego Zanper 2.0.W 2021 spółka kontynuowała realizację rozpoczętych projektów badawczo-rozwojowych– Prace B+R mają newralgiczne znaczenie z punktu widzenia strategii KGHM Zanam. Inwestowanie w nowe produkty pozwala nam na dostosowanie oferty do wymagań rynku. Jest to więc element, który współdecyduje o konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa – mówi Bernard Cichocki.W 2021 roku zakończono testy kilku prototypów m.in. maszyn LD10 i LD4 oraz pojazdów z napędem bateryjnym Zanper S10. Rozpoczęto też prace związane z konstrukcją prototypowych maszyn nowych typów: LD8 i HT24. Spółka pracuje też nad zupełnie nowym podwoziem do maszyn wiercących i kotwiących.W 2021 r. rozpoczęto seryjną produkcję baterii do maszyn typu WS z napędem bateryjnym MUP (w ub.r. wprowadzono do eksploatacji łącznie ok. 40 maszyn tego typu).Inną wprowadzoną innowacją, która ma wpływ na wydajność i bezpieczeństwo pracy górników obsługujących maszyny produkowane przez KGHM Zanam, było opracowanie i pozytywne zakończenie testów nowego systemu monitorowania pracy maszyn. To rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo personelu kopalni.Na początku 2021 r. zakończono testy ładowarki nowego typu: LKP-0410. Została ona zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu potrzeb zakładów górniczych KGHM Polska Miedź i w przyszłości zastąpi aktualne eksploatowane ładowarki o udźwigu czterotonowym: LKP-0403C, LKP-0403D i LKP-0405.W 2021 r. spółka otrzymała wydane przez PKP Cargo świadectwo producenta wyrobu. To efekt audytu przeprowadzonego w Zakładzie Legnica. Świadectwo kwalifikuje KGHM Zanam do grona dostawców wyrobów dla PKP Cargo i otwiera przed spółką możliwość prowadzenia działalności handlowej na rynku kolejnictwa.