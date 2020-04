To już pewne. Srebrny medal dla KGHM w produkcji srebra na świecie

Branżowa organizacja World Silver Survey podała wyniki produkcyjne srebra za ubiegły rok na świecie. Jak to wcześniej zapowiadał WNP.PL potwierdziło się, że KGHM był w ubiegłym roku drugim co do wielkości producentem tego kruszcu. Nasza spółka na tle branży była wyjątkowo jasnym punktem, ale perspektywy dla tego metalu wydaje się być dość mroczne.

COVID-19 niszczy perspektywy

Drugą branża co do znaczenia jest przemysł jubilerski. Szczególnie dużymi odbiorcami srebra są tu Indie i Chiny. Bo choć w tamtejszych kulturach oczywiście to złoto ma większe znaczenie, to jednak wyroby ze srebra - z powodu niższej ceny - służą także często jako posag czy prezent ślubny w uboższych warstwach społeczeństwa. W sumie przemysł jubilerski odbiera około 20 proc. światowej podaży srebra.Nieco mniej, bo około 18-19 proc. srebra, konsumują mennice na produkcję srebrnych monet, a trzecią część tego - firmy specjalizujące się w wytwarzaniu srebra stołowego.Zdaniem ekspertów te proporcje będą się zmieniać, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na srebro z nowych branż. Na przykład już obecnie około 8 proc. metalu wykorzystuje się do produkcji paneli fotowoltaicznych. Rośnie także znaczenie srebra w przemyśle chemicznym i jako materiału do wytwarzania katalizatorów dla branży motoryzacyjnej.Srebro jest w dużo mniejszym stopniu metalem dużo mniej inwestycyjnym niż złoto. Złoto często kupuj się jako zabezpieczenie na niepewne czasy; w przypadku srebra sytuacja jest odmienna: jest postrzegane jako metal z ogromnym znaczeniem w przemyśle.Rok 2020 zapowiada się jednak dla producentów źle. Przemysłowa konsumpcja srebra prawdopodobnie spadnie w 2020 roku o 7 proc., osiągając najniższy poziom od pięciu lat – konkluduje WSS. Według organizacji przemysł odbierze w tym roku około 475,4 mln uncji (14 786 ton).Skąd spadek? Przyczyna jest oczywista: to efekt pandemii koronawirusa. Co gorsza jej skutkami dotknięte zostaną praktycznie wszystkie branże zużywające srebro. I tak np. dość mocno ucierpi fotowoltaika, w której srebro wykorzystywane jest m.in. do produkcji paneli słonecznych. Analitycy oczekują, że mniej srebrnej biżuterii kupią tradycyjni jej odbiorcy - Indie i Chiny (niespełna 6 tys. ton). W końcu kryzys przyczyni się także do mniejszego zapotrzebowania na srebro ze strony branży elektronicznej.Jasnym punktem może być jednak - tak już doświadczona przez koronawirusa - branża motoryzacyjna (ma to związek z coraz częstszym wykorzystywaniem srebra do produkcji katalizatorów).