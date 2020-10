To już pewne. Wielkie piece znikną z Europy wraz z kopalniami

Wielkie piece w ciągu 25 lat będą musiały zastąpić nowe technologie, które na razie są jeszcze na etapie badań czy pilotaży. Inaczej mówiąc: w ciągu najbliższego ćwierćwiecza hutnictwo trzeba zbudować na nowo, od zera. Zbyt mało energii z OZE wyrzuca nas poza hutniczą przyszłość.

Wielki piec w Krakowie już się w zasadzie wyeksploatował. Wymaga bardzo kosztownego remontu lub… zastąpienia przez nowe technologie. To pierwsze zdaniem koncernu jest na razie wykluczone - ze względu na sytuację na rynku i perspektywy, tworzone m.in. przez politykę klimatyczną UE. To drugie zaś na razie jest nieprawdopodobne – nowoczesne zakłady redukcji bezpośredniej (te, w których można będzie z czasem gazy węglowodorowe zastępować wodorem) są dopiero na etapie demonstracyjnym.Gdyby zresztą były już dostępne, to tym bardziej nie do zastosowania w Polsce. Wymagają wielkich nakładów energii, a ta musi być już „zeroemisyjna”, czyli z OZE. U nas więc jeszcze przez wiele lat będzie niedostępna w ilościach, jakich wymaga produkcja stali. Inaczej mówiąc: wraz z wielkimi piecami nasze hutnictwo zniknie z mapy największych europejskich producentów. Pozostanie nam kilka pieców elektrycznych, więc spadniemy w końcowe strefy tabeli.Czytaj także: A po kiego grzyba nam ten węgiel koksowy? Niemiecki think tank Agora Energiewende i Wuppertal Institute szacują, że w latach 2020-2025 zostanie wymienionych w Niemczech 5,9 mln ton mocy produkcyjnych, ale nowe technologie będą wówczas dopiero na etapie demonstracji i pilotaży. Pierwsze instalacje do masowej produkcji w nowych technologiach powstaną po roku 2025. W latach 2025-2030 ma być wymienionych 12,3 mln ton mocy, a w kolejnej pięciolatce - 9,9 mln ton (i jeszcze ponad 20 mln ton - sukcesywnie do roku 2050).Analitycy wskazują, że niemieckie huty się starzeją i do roku 2030 wymiany będzie wymagało 53 proc. mocy produkcyjnych w tym kraju, który jest największym europejskim producentem stali. Budowa nowych wielkich pieców nie ma już żadnego sensu – skoro ich czas eksploatacji wynosi około 50 lat, to te stawiane obecnie musiałyby pracować do roku 2070, a więc już dwie dekady po terminie, w jakim hutnictwo ma się stać bezemisyjne.Pozostają więc nowe technologie, wymagające dużych inwestycji; zdaniem Andreasa Schneidera to około 100 euro na każdą tonę mocy produkcyjnych. Mówiąc inaczej: wspomniana wymiana 12,3 mln ton mocy produkcyjnych w latach 2025-2030 będzie kosztowała niemieckie hutnictwo 12,3 mld euro! Biorąc pod uwagę kurczące się w ostatnich latach marże i kiepskie wyniki firm metalurgicznych, trzeba zapytać, skąd te fundusze brać?Oczywiście może paść pytanie, czy w ogóle potrzebujemy stali z rudy żelaza, skoro dziś powoduje takie emisje (średnio 2 tony CO2 na każdą wyprodukowaną tonę stali), a jutro wielkie koszty, a do tego powoduje niszczenie środowiska naturalnego przez wydobywanie rudy? Przecież mamy piece elektryczne i złom, którego odzyskiwanie i oddawanie do przerobu na stal jest najstarszym i najlepiej rozwiniętym systemem recyklingu odpadów na świecie!Dużo złomu mamy w gospodarkach rozwiniętych, które mają mocno rozgałęzioną infrastrukturę i są już na etapie jej modernizacji lub przebudowy. Znacznie gorzej to wygląda w krajach, które wciąż budowanie systemu dróg, kolei, cały proces urbanizacji mają przed sobą. Im więcej budujemy, tym więcej będziemy potrzebowali stali.Dotyczy to zresztą także państw uprzemysłowionych, które chcą zmienić radykalnie swoje gospodarki – czy stawiamy farmy fotowoltaiczne, czy wiatraki, czy instalacje do produkcji i przechowywania wodoru, zawsze potrzebujemy stali. Według szacunków Agora Energiewende wzrost zapotrzebowania na stal spowoduje, że w roku 2050 będzie się jej na świecie wytwarzać o 30 proc. więcej niż w roku 2015.