To Rosjan zaboli. Ważą się losy kontraktu wartego 16 mld dolarów

Szwajcarski koncern surowcowy Glencore jest skłonny zrezygnować z wartego 16 mld dolarów kontraktu na zakup aluminium od rosyjskiego Rusalu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Po ataku Rosji na Ukrainę Glencore nie prowadzi żadnych nowych interesów z Rosją. Według dyrektora generalnego Glencore, Gary'ego Nagle'a firma wprowadziła tę politykę miesiąc po inwazji Rosji na Ukrainę, ale nadal honorowała istniejące kontrakty.

Tymczasem wiele wskazuje, że koncern nie przedłuży już kontraktu na zakup aluminium od największego rosyjskiego producenta tego metalu, a zarazem największego dostawcy metalu spoza Chin.

Może to wstrząsnąć rynkiem aluminium, bo pośrednictwo Glencore stabilizowało go. Zakończenie współpracy jest jak najbardziej możliwe, bo część klientów Glencore bardzo niechętnie patrzy na interesy firmy z Rosjanami.

Ewentualna decyzja Glencore może być także bardzo kłopotliwa dla Rosjan. Jeśli Rusal nie będzie w stanie zawrzeć nowej umowy o równoważnej wielkości, może to doprowadzić do zwiększenia dostaw rosyjskiego aluminium do magazynów London Metal Exchange, czyli Londyńskiej Giełdy Metali (sprzedaż małych ilości w krótkich terminach), co może zwiększyć presję na światowe ceny w okresie słabego popytu.

Dla Glencore zakończenie współpracy z rosyjskim gigantem oznaczałoby poważną zmianę, ponieważ metal Rusal pozwolił szwajcarskiej firmie umacniać pozycję dominującego na rynku aluminium podmiotu na świecie. Umowa była także ważna dla Glencore, ponieważ w przeciwieństwie do wielu innych surowców, takich jak miedź i węgiel, firma nie posiada własnych aktywów produkcyjnych.

W 2020 roku Rusal ogłosił umowę o wartości 16 mld dolarów, w ramach której sprzeda około jedną trzecią swojej produkcji firmie Glencore. Umowa miałaby obowiązywać do 2024 r., z opcją przedłużenia do 2025 r., poinformowała wówczas rosyjska firma.

Warto dodać, że Glencore nadal posiada 10,6 proc. udziałów w spółce macierzystej Rusal - EN+ Group International PJSC.