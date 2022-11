Tomasz Zdzikot został nowym prezesem KGHM

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko prezesa spółki Tomasza Zdzikota. Zastąpił on na tym stanowisku odwołanego w połowie października Marcina Chludzińskiego

Nowy prezes KGHM Polska Miedź już za miesiąc powinien przedstawić zmodyfikowaną strategię rozwoju

Nadal nikt nie wie, jakie były przyczyny odwołania prezesa Marcina Chludzińskiego

Największy producent srebra na świecie ma nowego sternika, pytanie na jak długo?

Rada nadzorcza przed kilkoma dniami ogłosiła konkurs na dwa niezwykle ważne stanowiska w zarządzie KGHM Polska Miedź. Mowa jest o prezesie zarządu i wiceprezesie do spraw aktywów zagranicznych. W przypadku aktywów zagranicznych, w tym głównie chilijskiej kopalni Sierra Gorda, sytuacja była oczywista, bowiem dotychczasowy członek zarządu odpowiedzialny za tę tematykę - Paweł Gruza został powołany na stanowisko prezesa największego polskiego banku kontrolowanego przez Skarb Państwa czyli PKO BP.

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź nadal nie wiedzą jakie były przyczyny odwołania dotychczasowego prezesa

W przypadku prezesa zarządu miedziowej spółki mamy do czynienia z niewyjaśnionym do końca splotem wydarzeń, które doprowadziły do odwołania z funkcji dotychczasowego, długoletniego prezesa Marcina Chludzińskiego. Decyzja rady nadzorczej nie została w żaden sposób uzasadniona. Pomimo tego że minęło już wiele dni, akcjonariusze, w tym bardzo wielu akcjonariuszy zagranicznych, nie zostali nawet zdawkowo poinformowanych o przyczynach dokonanych zmian.

Mowa jest o KGHM, spółce, której kapitalizacja na warszawskiej GPW przekracza 21,5 miliarda złotych - największym producencie srebra na świecie i czołowym dostawcy miedzi elektrolitycznej na globalnych rynkach surowcowych. Jaki był powód, dla którego dotychczasowy prezes, który zaangażował się w projekty małych reaktorów atomowych tak zwanych SMR-ów, rozwinął produkcję energii z odnawialnych źródeł i dbał o efektywność produkcji miedzi mimo rosnących kosztów wydobycia, nagle okazał się balastem dla spółki?

Wiele wskazuje na to, że spółka stała się obiektem rywalizacji pomiędzy różnymi frakcjami w obozie władzy, a tak zwane "Księstwo Lubińskie" zostało teraz przejęte przez resort aktywów państwowych, chociaż do tej pory to raczej premier miał decydujący wpływ na obsadzanie członków rady nadzorczej, a więc pośrednio na ludzi w zarządzie spółki.

Zmiany personalne odczytywane są jako wyraz rywalizacji o kontrolę nad kluczowymi spółkami publicznymi

Nowy prezes Tomasz Zdzikot pracował już w rządzie, najpierw w latach 2015-2018 w MSWiA, a później przez dwa lata był wiceministrem obrony narodowej w latach 2018 do 2020. W kwietniu 202o wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powierzył mu funkcję prezesa Poczty Polskiej, który był odpowiedzialny za przeprowadzenie kopertowych wyborów prezydenckich w okresie pandemii COVID-19.

Powołanie go we wrześniu na stanowisko wiceprezesa KGHM Polska Miedź było czytelnym sygnałem przygotowań do zmian personalnych.

Prezes Tomasz Zdzikot ma mało czasu, aby przedstawić zmodyfikowaną strategię rozwoju spółki

Nowy prezes ma bardzo mało czasu na przedstawienie strategii spółki na kolejne lata. Już bowiem za miesiąc, przy okazji tradycyjnej Barbórki górnicy i cała załoga będą chcieli poznać szczegóły planu nowego zarządu na kolejne lata. Lata spowolnienia gospodarczego, rosnących kosztów wydobycia i przywrócenia przez Skarb Państwa bardzo obciążającego wyniki bieżące spółki podatku od kopalin. Podatek ten, zgodnie z planami budżetu, nie był naliczany do listopada tego roku.

KGHM Polska Miedź w pierwszym półroczu 2022 roku wypracował 4,18 miliarda złotych zysku netto wobec 3,72 miliarda złotych przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej wyniosła nieco ponad 378 tysięcy ton.