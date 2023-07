Trudne półrocze ArcelorMittal

W pierwszym półroczu tego roku ArcelorMittal osiągnął wyniki wyraźnie gorsze niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku, ale znacznie lepsze niż w drugim półroczu 2022. Zdaniem spółki ta sytuacja odzwierciedla poprawę warunków rynkowych.





Wartość sprzedaży wyniosła 37,107 mln dolarów, EBITDA 4,427 mld dolarów, a zysk netto 2,956 mld dolarów.

Spółka przewiduje, że w tym roku jawne zużycie stali zmniejszy się nieznacznie w porównaniu z rokiem 2021.

W pierwszym półroczu tego roku ArcelorMittal wyprodukował 29,2 mln ton stali surowej (to o 1,7 mln ton mniej niż przed rokiem). Dostawy na rynek spadły o 1 mln ton, do 28,7 mln ton. Znacznie wyraźniej spadła produkcja rudy żelaza. W pierwszym półroczu w sumie wyniosła ona 21,3 mln ton, to o 2,7 mln ton mniej niż przed rokiem.

Wyraźnemu pogorszeniu uległy liczone rok do roku wyniki finansowe. Spółka podkreśla jednak, że wyniki pierwszego półrocza są znacznie lepsze od wyników drugiego półrocza ubiegłego roku.

W pierwszym półroczu tego roku wartość sprzedaży wyniosła 37,107 mln dolarów, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wynosiła 43,978 mld dolarów.

Wynik EBITDA spadł z 10,243 mld dolarów przed rokiem do 4,427 mld dolarów obecnie, natomiast w drugim półroczu ubiegłego roku wynosił tylko 3,9 mld dolarów.

Zysk netto w pierwszym półroczu tego roku wyniósł 2,956 mld dolarów, a rok wcześniej wynosił 8,048 mld dolarów. Wynik netto drugiego półrocza ubiegłego roku wyniósł tylko 1,3 mld dolarów.

Wyniki finansowe odzwierciedlają poprawę warunków rynkowych

- W pierwszej połowie roku osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe, które odzwierciedlają poprawę warunków rynkowych, a także pozytywny wpływ naszych niedawnych przejęć strategicznych. Zarówno ArcelorMittal Pecém w Brazylii, jak i ArcelorMittal Texas HBI w Stanach Zjednoczonych wnoszą cenny wkład, generując EBITDA na poziomie przewyższającym oczekiwania. Ponadto projekty rozwoju organicznego, które zwiększą naszą zdolność do wytwarzania produktów o wyższej wartości dodanej na rynkach wysokiego wzrostu, a także inwestycje w łańcuchy dostaw charakteryzujące się niższą emisją dwutlenku węgla, również zaczynają pokazywać swój potencjał - powiedział Aditya Mittal, dyrektor generalny ArcelorMittal.

Wśród prowadzonych inwestycji organicznych warto wymienić zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu AMNS India Hazira do 15 mln ton do roku 2026 czy rozwijanie nowych projektów produkcji stali w piecach elektrycznych, opartej o wykorzystanie złomu i energii odnawialnej. To elementy projektu XCarb, zakładającego wzrost produkcji niskoemisyjnej stali. Do grona jej przyszłych odbiorców dołączyły ostatnio firmy motoryzacyjne Kirchhoff i General Motors.

Przybywa odbiorców stali z niskim śladem węglowym, więc wzrośnie jej produkcja

Ze stali XCarb będzie także wykonany znicz olimpijski, przygotowany na olimpiadę i paraolimpiadę, które odbędą się w przyszłym roku w Paryżu. Znicz zostanie wyprodukowany z blachy o grubości 0,7 mm, walcowanej we francuskich zakładach Florange, na którą zielona, wykonana w całości ze złomu stal będzie pochodzić z innych francuskich zakładów koncernu, w Châteauneuf. Siedemdziesięciocentymetrowa pochodnia ma się składać z 10 elementów i ważyć 1,5 kg.

ArcelorMittal podkreśla, że otrzymał już unijne zezwolenia na skorzystanie z państwowego wsparcia przy projektach dekarbonizacyjnych w Hiszpanii, Belgii i Francji, a oczekuje na taką zgodę także w wypadku Niemiec.

- Zatwierdziliśmy ukierunkowane inwestycje wspierające nasze plany dekarbonizacji i nadal finansujemy projekty o wysokiej stopie zwrotu na rozwijających się rynkach. Osiągamy to bez uszczerbku dla bilansu spółki oraz zysków dla akcjonariuszy - podkreśla Aditya Mittal. Przyznał on, że unijne zgody na dofinansowanie przez wymienione państwa to milowe kroki na drodze do dekarbonizacji produkcji i zaznaczył, że obecnie firma rozmawia z rządami tych państw na temat kosztów i dostępności zielonej energii, która jest nieodzowna do powodzenia tych projektów.

Mimo obecnych problemów długoterminowe perspektywy dla rynku stali są pozytywne

Spółka podaje w komunikacie, że zakończyła okres do 30 czerwca 2023 r. z zadłużeniem netto w wysokości 4,5 mld dolarów, czyli o 0,7 mld dol. niższym niż na koniec 31 marca 2023 r., pomimo trwającego skupu akcji własnych (0,2 mld dol.) i wypłaty dywidend (0,2 mld dol.). "Na dzień 30 czerwca 2023 r. zadłużenie brutto wynosi 10,5 mld USD, a środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5,9 mld USD (w porównaniu z odpowiednio 11,5 mld USD i 6,3 mld USD na dzień 31 marca 2023 r.)" – czytamy w komunikacie spółki.

W jego ocenie warunki rynkowe są obecnie dobre, chociaż spółka przewiduje, że w tym roku jawne zużycie stali zmniejszy się nieznacznie w porównaniu z rokiem 2021. - Niemniej jednak, nie ulega wątpliwości, że długoterminowe perspektywy dla rynku stali są zasadniczo pozytywne. Optymizmem napawa skupienie się Chin na dekarbonizacji oraz zniesienie ulg w podatku VAT na eksport stali, a także działania podejmowane przez rządy w celu ochrony przed zagrożeniami związanymi z nieuczciwym handlem. Wiemy też, że stal będzie odgrywać kluczową rolę w procesie przechodzenia na gospodarkę bezemisyjną i o obiegu zamkniętym - nie da się jej niczym zastąpić - mówi Aditya Mittal.