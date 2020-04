Trudny rok rynku stali odbił się na wynikach Stalprofilu

2019 rok upłynął pod znakiem spadków produkcji segmentów stalochłonnych, a także producentów stali, zmniejszenia zużycia i w konsekwencji cen wyrobów hutniczych. Miało to negatywny wpływ na wyniki producentów i dystrybutorów stali, także Stalprofilu.

Jerzy Bernhard zwraca także uwagę na wzrost przychodów z usług związanych z budową sieci przesyłowych. Co prawda pochodzi z nich tylko jedna dziesiąta przychodów grupy, ale wzrost w tym segmencie wynosi 65 proc. Zabrzański oddział Stalprofilu (do grudnia 2016 działał jako ZRUG) po restrukturyzacji i poszerzeniu kompetencji ma portfel zamówień i dobre perspektywy na najbliższe dwa lata działalności.Czytaj także: Stalprofil na nowo uruchamia skład w Katowicach Ponad 91 proc. przychodów grupa osiągnęła na krajowym rynku. Sprzedaż eksportowa, która stanowiła 8,6 proc. przychodów wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 122 mln zł. Głównymi odbiorcami zagranicznymi grupy w roku 2019 były Słowacja, Czechy, Niemcy, Rumunia, Estonia, Litwa. W sumie sprzedaż na rynku Unii Europejskiej stanowiła 88,9 proc. sprzedaży eksportowej Grupy.W obliczu niepewności spowodowanej epidemią koronawirusa trudne jest prognozowanie najbliższej przyszłości. Stalprofil podkreśla, że prognozy dla krajowego rynku wykonawstwa gazociągów wydają się dość stabilne. W ramach opublikowanego w styczniu 2019 dziesięcioletniego planu rozwoju systemu przesyłowego OGP Gaz-System ma do 2029 roku wybudować w sumie 3 056 km gazociągów.