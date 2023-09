Trwa ogólnokrajowa dyskusja nad losem wielkiej kopalni miedzi

Jest drugim co do znaczenia w Panamie przedsiębiorstwem, jednak po protestach ludności los kopalni Cobre Panama stanął pod niewiadomą. Rząd chce renegocjować umowy dotyczące zasad funkcjonowania firmy należącej do Kanadyjczyków.

Presja społeczna spowodowała zerwanie zawartego przez rząd porozumienia.

Dla Panamy Cobre Panama to kluczowy zakład.

Właściciel kopalni po sprawiedliwość może pójść do sądu.

Większe znaczenie gospodarcze dla Panamy ma tylko kanał przecinający kontynent. Cobre Panama bezpośrednio i pośrednio wpływa na 50 tys. miejsc pracy. Udział zakładu w PKB kraju szacowany jest nawet na 4 proc. Jednak dalsza przyszłość kopalni stanęła pod znakiem zapytania.

Porozumienie było wynegocjowane, ale nie zostało ratyfikowane

To, co czeka Cobre Panama stało się przedmiotem debaty narodowej i gry politycznej.

W czwartek Zgromadzenie Narodowe Panamy zdecydowało o zawieszeniu debaty na temat nowego kontraktu z Minera Panama, lokalną spółką zależną kanadyjskiej spółki górniczej First Quantum, właścicielem kopalni Cobre Panama. Ustawodawcy domagają się rewizji przez rząd propozycji porozumienia.

To było zaś efektem wiosennych sporów na linii spółka-rząd. Władze uważały, że płacone przez Cobra Panama podatki są zbyt niskie. Doprowadziło to do wstrzymania produkcji w kopalni. Ostatecznie obie strony porozumiały się w sprawie nowych płatności.

Jednak umowa, który gwarantowałby rządowi Ameryki Środkowej roczny dochód w wysokości 375 milionów dolarów, wywołała kontrowersje w Panamie. Związki zawodowe, ale i ekolodzy uznali ją za złą. Twierdzą, że nadal w niedostateczny sposób chroni ona interesy państwa, jak i środowiska naturalnego.

W efekcie protestów doszło do marszu związkowców na parlament, zablokowania autostrady. Sięgające zenitu napięcie udało się teraz rozładować po tym, jak rząd postanowił jeszcze raz zrewidować umowę z Kanadyjczykami.

Nowe propozycje mogą uderzyć w ekonomikę produkcji kopalni

Tyle jednak, że nie wiadomo jak First Quantum zareaguje na propozycje zmian w umowie i oczekiwanych z tym jeszcze większych obciążeń podatkowych. Zdaniem analityków spółka zainwestowała w kopalnię tak dużo, że na "sensowne" porozumienie może się zgodzić. Jeśli jednak uzna, że propozycje doprowadza do finansowej zapaści projektu, pójdzie po sprawiedliwość do sądu.

Rzecznik Ministerstwa Handlu Panamy powiedział agencji Reutersa, że resort nadzieję w nadchodzących dniach porozmawiać z przedstawicielami firmy "na posiedzeniu stałym" w celu wprowadzenia niezbędnych zmian.

To, co dzieje się w Cobre Panama, uważnie śledzą analitycy i rynki miedzi. Kopalnia jest bowiem dwunastym co do wielkości producentem rdzawego metalu. Jej ubiegłoroczne wydobycie wyniosło niespełna 350,4 tys. ton. To ponad połowa produkcji miedzi naszego KGHM. Przy tym zakład wydobywa miedź dopiero od 2019 roku, jest więc wciąż bardzo perspektywiczny.