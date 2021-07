Trwają prace nad rozwiązaniami, które zwiększą konkurencyjność polskiej branży stalowej

Pracujemy nad rozwiązaniami prawnymi, które zwiększą konkurencyjność polskiej branży stalowo - hutniczej - powiedział we wtorek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.

"Do końca roku powinna wejść w życie nowelizacja ustawy o rekompensatach, która ma zapewnić m.in. producentom żeliwa i stali oraz innym branżom energochłonnym środki niwelujące wzrost cen energii wynikający z podwyżek cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych" - mówił na posiedzeniu sejmowej komisji, poświęconej branży stalowej i metali kolorowych w Polsce, wiceszef MRPiT. Zaznaczył, że nowelizacja to jedno z trzech rozwiązań prawnych, które jest obecnie przygotowywane przy współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Drugie - jak wskazał - to nowelizacja ustawy o rynku mocy, która umożliwi obniżenie producentom tzw. opłaty mocowej (jeżeli ich profil zużycia jest odpowiednio płaski, czyli różnice między poborem w godzinach szczytu i poza nimi są odpowiednio małe). Trzecie rozwiązanie to projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. "Mam nadzieję, że rozwiązania te wejdą w życie jeszcze w tym roku, zwiększając konkurencyjność polskiej branży stalowo - hutniczej" - powiedział.



Tomanek wskazał, że jednym z problemów, z którymi zmagają się obecnie firmy z tego sektora przemysłowego jest wzrost kosztów energii, która podrożała ze względu na wzrostu cen uprawień do emisji CO2. Inny ważny problem to - jak zaznaczył - nieuczciwa konkurencja z krajów spoza UE, które sprzedają stal i inne wyroby po cenach znacznie niższych. Podkreślił, że wzrost gospodarczy, który nastąpił po wyhamowaniu pandemii COVID-19 przyczynił się do wzrostu popytu na stal na całym świecie.

Obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele branży wskazywali, że do zwiększenia konkurencyjności potrzebne są inwestycje, niezbędne do realizacji założeń unijnego Zielonego Ładu. "Bez inwestycji w przemysł hutniczy transformacja energetyczna będzie niemożliwa" - zauważył prezes Hutniczej Izby Przemysłowo - Handlowej Szymon Czechowski.