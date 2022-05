Turcja "wyciąga" z Europy prawie cały złom. Polska nie ma jak się bronić

Przez to, że złom ma bardzo niski ślad węglowy, umożliwia dużo tańszą produkcję stali. Polskie huty zużywają go mniej więcej 6,5 mln ton rocznie. Problem w tym, że od dwóch miesięcy złomu prawie u nas nie ma.

- Problemy ze złomem wynikają z tego, że importowaliśmy go z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Robiła też to Turcja. Turcja jako bardzo duży producent stali, która tylko w ubiegłym roku zwiększyła produkcję o 14 proc, złom absorbuje z wszystkich możliwych kierunków - wyjaśnia Mariusz Jerzy Golecki, wiceminister rozwoju i technologii.

Mocno odczuwają to też we włoskich hutach. Dlatego tamtejszy rząd wprowadził system monitorowania wywozu złomu z kraju.

- Pierwszy pomysł, jaki realizujemy, to rozpoczęcie realnego ograniczania wywozu złomu z Polski. Rozważaliśmy powielenie instrumentu włoskiego. Niestety, on niedużo daje, bo umożliwia monitowanie, ale nie pozwala na zatrzymanie wywozu - dodaje wiceminister.

Bez konkretnych i skoordynowanych działań na poziomie całej Unii Europejskiej walka o złom z Turcją jest z góry skazana na porażkę. Niedawno list z apelem do Komisji Europejskiej w tej sprawie wysłał Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

W rozmowie z WNP.pl wiceszef tego resortu tłumaczy także, jak brak stali z Ukrainy, Rosji i Białorusi wpływa na realizację zamówień w Polsce.

- Na początku wojny faktycznie zachwiało to rykiem, bo my z tamtych kierunków importowaliśmy czasem nawet do 80 proc. rud i samej stali. Niektórzy w branży mówili nawet o prawdziwym trzęsieniu ziemi. To było w marcu. Teraz niedobory nie występują, rodzimi producenci deklarują wzrost produkcji i gotowość do dostarczenia wyrobów - mówi Golecki.

Czytaj także: Atak Rosji na Ukrainę wywołał trzęsienie ziemi na rynku stali

W dalszej części rozmowy również o tym, jak polskie huty powinny zareagować na ciągle rosnące zapotrzebowanie na stal w Europie, i na ile rządowe rekompensaty dla branż energochłonnych mogą im w tym pomóc.