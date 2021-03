„Ty tu pracujesz?” - Równość szans kobiet i mężczyzn w sektorze przemysłowym

W ramach projektu przeprowadziliśmy ankietę, która miała na celu wskazać nam trendy, obszary, którym warto się przyjrzeć analizując sytuację. Powstanie ankiety bazowało na założeniach Teagen Dowler, autorki książki p.t. „Reguły gry. Kobiety w męskim przemyśle”.

b.– świadome lub nieświadome znieważenie drugiej osoby np.: zdrabnianie imienia innej osoby mimo jej sprzeciwu, stałe pomijanie kogoś w łańcuchu informacji, nie zapraszanie na spotkania, nie używanie żeńskich końcówek, gdy ktoś tak się przedstawia np. brygadzistkaKobiety częściej niż mężczyźni określali wpływ zarządzających na atmosferę w zespole, więc biorąc pod uwagę, że kobiety także dużo rzadziej (o 35%) niż mężczyźni zaznaczali odpowiedź „Jestem pewna swoich umiejętności, podejmę się tego” oraz, że „Spróbują zmienić, to co im nie pasuje” może to wskazywać na potrzebę zmiany stylu zarządzania na bardziej wzmacniający, udzielający rzeczowej informacji zwrotnej, która pomoże budować adekwatny obraz kompetencji i wpływu kobiet.Potwierdzałyby to kolejne odpowiedzi, że przyjazne traktowanie przez przełożonego spotyka o 43% częściej mężczyzn niż kobiety, podobnie poczucie równego traktowania o 21% częściej obecne jest gdy pracownikiem jest mężczyzna. Niezbędne są procedury i polityki organizacji wspierające zachowania i praktyki niedyskryminujące żadnej z grup. Nasze badanie wskazało na znaczną dysproporcję w znajomości takowych pomiędzy osobami zarządzającymi i nie-zarządzającymi oraz mężczyznami i kobietami. Osoby zarządzające i mężczyźni (często to tożsama grupa) wiedzą do jakich organów należy zgłaszać niepożądane praktyki i wykazują chęć ich zgłaszania. Natomiast badana populacja kobiet, postrzegała posiadane informacje jako niewystarczające do powiadomienia o wystąpieniu zachowań dyskryminujących i oceniała swoją gotowość do zgłoszenia takowych jako niską.Prawie 40% kobiet uznało, że pracodawca wcale nie wie jak radzić sobie z sytuacjami problematycznymi wynikającymi z nierównego traktowania. Oznaczać to może, że nikt nie odnosi się w żaden sposób do sytuacji w których kobiety doświadczają nierównego traktowania lub reaguje nieadekwatnie. Może to wpływać na fakt ich zgłaszania, nie zgłaszania, monitorowania itd. Szczególnie istotne jest, że kobieta w roli osoby przełożonej rzadziej była postrzegana jako zaznajomiona z procedurami reagowania. Wymaga to wyrównania wiedzy odnośnie polityk antydyskryminacyjnych. Potencjalny brak reakcji kobiet przełożonych może także wynikach z ich osobistych, wcześniejszych doświadczeń.100% respondentów, mężczyzn w porównaniu do 50% kobiet odpowiedziało pozytywnie na stwierdzenie: Gdybym znalazł/-a się w sytuacji, w której ktoś w naszej firmie potraktowałby mnie niesprawiedliwie/nierówno – na pewno zareagowałbym/zareagowałabym. Koniecznym wydaje się przygotowanie kobiet do adekwatnego reagowania, wzmocnienia poczucia pewności siebie, umocnienia w stawianiu granic oraz uświadamiania mężczyzn do podejmowania aktywnej roli świadka takich wydarzeń.1. Zwracać uwagę na mentalność, obyczaje – czego uczymy nasze dzieci – jakich piosenek, dowcipów, co wypada-nie wypada kobietom2. Walczyć ze stereotypami – zadawać pytania, gdy ktoś uogólnia: „Mówisz o kobietach/mężczyznach, czyli prawie o 4 miliardach ludzi?”3. Świadomość nieuchronności zmian społecznych. Wyzbycie się lęku przed „utratą” roli społecznej. Przyjmować i próbować zrozumieć argumenty drugiej strony, mimo, że się początkowo z nimi nie zgadzam.4. Być wsparciem dla każdej drugiej osoby – Mężczyźni też mogą prosić o pomoc!5. Być bardziej odważnym, odważną – stanąć w obronie innej osoby. Reagować na dyskryminację.6. Postrzeganie drugiej osoby jako jednostki równej mnie, bez względu czy to kobieta czy mężczyzna7. Szczególnie w pracy – umieć docenić umiejętności drugiej osoby, jej zdolności, wkład pracy i przydatność – nie przeceniać swojej pracy8. Zgłaszać sugestie zmian w kontekście równego traktowania pracowników9. Organizować spotkania i szkolenia integracyjne by lepiej się poznać i nie posługiwać się stereotypami10. Dobrze dobierać osoby do zespołu – po kluczu umiejętności a nie własnych nastawień pozytywnych czy negatywnych11. Wypracować model komunikacji w zespole12. Dbać o konstruktywną krytykę13. Zadbać o elastyczny czas pracy dla kobiet14. Zapewnić wsparcie psychologa w sytuacjach dyskryminacji, mobbingu – nie tylko dla osoby doświadczającej ale dla całego zespołu15. Uzupełnienie wiedzy osób kierujących zespołem w dziedzinie kierowania ludźmi a także polityk antydyskryminacyjnych16. Uczulenie przełożonego na nasze potrzeby równościowe, które wpływają na wydajność i atmosferę w pracy17. Rozbicie układów18. Przykład musi iść z góry od osób zarządzających19. Dobór osób piastujących kierownicze stanowiska posiadających wrażliwość i otwarcie na dobro drugiego człowieka20. Automatyzacja procesów produkcyjnych w celu umożliwienia pracy kobietom nie w tak ciężkich warunkach21. Wprowadzenie strategii – różnorodna kadra22. Stały dialog ze współpracownikami23. Zwiększona komunikacja między pracownikiem a przełożonym – anonimowe ankiety: pomysły, wnioski24. Wyrównanie płac25. Jasne kryteria awansu i rzetelna ocena pracownikaAutor: Michalina Konkel