Tych popularnych metali zacznie wkrótce brakować

Choć ich ceny są relatywnie niskie, a zapasy pokrywają wciąż zapotrzebowanie, to przyszłość przed producentami miedzi i aluminium rysuje się w różowych barwach. Zapotrzebowanie na oba metale będzie rosło szybciej niż podaż.

Niedobór metali będzie się pogłębiał.

Deficyt spowoduje wzrost cen miedzi i aluminium.

Zwiększenie produkcji metali może być trudne.

Obecnie gotówkowe kontrakty na Londyńskiej Giełdzie Metali opiewają w przypadku miedzi na niespełna 8,3 tys. dolarów za tonę. W przypadku aluminium to 2,2 tys. dol. za tonę. Ceny są niskie, a spółki produkujące oba metale muszą zaciskać pasa i oszczędzać. Jednak przyszłość jawi się dużo lepiej.

To tylko kwestia czasu, kiedy metali na rynku będzie zbyt mało

Z opublikowanego przez Bloomberg New Energy Finance wynika, że światowy roczny popyt na miedź wzrośnie o 2,6 proc. w porównaniu z poziomem z zeszłego roku do 29,8 mln ton do 2027 roku. Wpływ na to będzie miała transformacja energetyczna. Co prawda oczekuje się, że dostawy miedzi wzrosną w tym okresie o 10 proc., ale wyniosą w sumie 24,4 mln ton. Oznacza to znaczący niedobór rdzawego metalu, a co z tym związane wyższe jego ceny.

Podobnie prognozowana jest sytuacja z aluminium. Niedobór może sięgnąć nawet 30 mln ton, przy popycie szacowanym w 2027 roku na około 108,2 mln ton.

Kłopoty z nowymi mocami produkcyjnymi w miedzi i aluminium

Oczywiście sytuację mogłoby poprawić zwiększenie produkcji. Tyle że może to być bardzo trudne.

Z raportu wynika, że nowe kopalnie miedzi napotykają szereg barier, takich jak niższa jakość złóż, rygorystyczne procedury uzyskiwania pozwoleń, wzmożone protesty dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych i rządowych oraz wyższe podatki. Wszystko to będzie powodowało, że moce produkcyjne będą rosły wolniej, w trudniejszym otoczeniu.

Wszystko to przełoży się na ceny metali. Według raportu Kwasi Ampofo ceny mogą wzrosnąć do 3000 dolarów za tonę w 2027 r. z 2200 dolarów za tonę w tym roku, co oznacza wzrost o 36 proc. Przewidywano, że presja na koszty energii i emisje może zwiększyć wysiłki w zakresie recyklingu zarówno miedzi jak i aluminium.

W przypadku miedzi cena metalu w 2027 roku może oscylować tuż poniżej 10 tys. dol. za tonę.