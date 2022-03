UBS: Pallad najdroższy od sierpnia 2021 r., platyna też drożeje.

Pallad osiągnął najwyższą cenę od sierpnia 2021 r. , bo Rosja odpowiada za 40 proc. światowego wydobycia tego metalu. Obawy przed zakłóceniem dostaw i niskie zapasy kruszca skutkują jego rekordowymi cenami. Platyna też drożeje, ale w mniejszym stopniu - poinformował w poniedziałek Union Bank of Switzerland.

Pallad może służyć jako zamiennik platyny. Oba te kruszce są wykorzystywane w produkcji m.in. mikroprocesorów. Pallad osiągnął najwyższą cenę za uncję od sierpnia 2021 r., natomiast ceny platyny rosną w relatywnie niskim tempie - donosi UBC w swoich najnowszych analizach.

Według analityków są dwa główne powody tego stanu rzeczy. "Po pierwsze, Rosja odpowiada za ok. 40 proc. światowego wydobycia palladu. Rosja jest również

drugim co do wielkości producentem platyny, udział w jej wydobyciu wynosi +zaledwie+ około 10 proc." - wskazali w dokumencie.

"Po drugie, na pallad od dłuższego czasu jest niedostateczna podaż, co skutkuje niskimi zapasami naziemnymi. Natomiast podaż platyny w ostatnich latach była wysoka, dlatego zapasy nie są niskie" - napisali analitycy.

"Chociaż dostawy z rosyjskich kopalni nie zostały jak dotąd zakłócone, to widać tendencję do gromadzenia zapasów palladu, w obawie przed zerwaniem łańcucha dostaw" - wskazali.

W perspektywie krótkoterminowej UBS przewiduje dalszy wzrost cen palladu, ale w ujęciu długoterminowym przyjmuje spadek jego ceny. "Z uwagi na bieżącą sytuację w Europie Wschodniej podnieśliśmy nasze prognozy na 2022 r. Zakładamy jednak że ceny będą sukcesywnie spadać. W czerwcu przewidujemy 2400 dolarów za uncję, we wrześniu 2200 dolarów, podczas gdy poprzednio prognozowaliśmy na ten miesiąc 2000 dolarów. W grudniu cena wyniesie prawdopodobnie ok. 2000 dolarów - we wcześniejszych obliczeniach oszacowaliśmy ją na ok. 1900 dolarów" - napisali analitycy.

Autorzy podkreśli wpływ zastępowania palladu platyną (koszt palladu jest ponad dwukrotnie wyższy) na popyt i ceny tych metali.

Wskazali, że na ceny platyny wpływ ma produkcja samochodów, która zaczęła się poprawiać po pandemii. Metale szlachetne, w tym pallad i platyna, są wykorzystywane m.in. do produkcji katalizatorów. "Światowe zapasy samochodów są obecnie niskie. Rosnąca produkcja w przemyśle motoryzacyjnym zwiększy popyt na platynę. W dłuższej perspektywie czasowej, zastępowanie palladu platyną powinno zwiększyć na nią popyt" - napisali.

"Szacujemy, że substytucja platyny na pallad wyniosła około 150 tys. uncji w 2021 r. i może wzrosnąć powyżej 300 tys. uncji w 2022 roku. Sądzimy, że do 2025 r. substytucja może wynieść 700 000-800 000 uncji na korzyść platyny. W tej sytuacji w 2023 roku platyna powinna wykazywać deficyt produkcyjny" - wskazali analitycy.

W poniedziałek 28 lutego po południu ceny kruszców wynosiły odpowiednio: pallad 2480,52 dolarów za uncję, a platyna 1058,95 dolarów za uncję.