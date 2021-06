UE powinna zabiegać o własne hutnictwo. Inaczej to koniec

- Przemysł hutniczy to przemysł o charakterze strategicznym - także w kontekście utrzymania bezpieczeństwa w państwach Unii. Gdyby nie daj Boże doszło do jakichś konfliktów o charakterze zbrojnym, to skąd mielibyśmy brać stal na uzbrojenie? Chyba raczej nie z Rosji - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Przemysław Sztuczkowski, prezes firmy Cognor.

Wiele unijnych hut może nie wytrzymać konkurencji i upaść

Czas, by UE wreszcie się przebudziła

Załóżmy, że mamy obecnie rok 2028. Zapytaliśmy Przemysława Sztuczkowskiego, co dzieje się z unijnym hutnictwem?- Niestety, ale w roku 2028 może być tak, że znacząca liczba hut funkcjonujących w Unii Europejskiej nie zdołała wytrzymać konkurencji i upadła - zaznacza Sztuczkowski. - Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i Unia Europejska się opamięta. I zacznie wreszcie zabiegać o swoje, a nie tylko nakładać na unijne podmioty kolejne restrykcyjne rozwiązania związane z unijną polityką klimatyczną. Jeżeli UE się nie przebudzi, to jedynie oceany hipokryzji będą w całym tym opowiadaniu o Europejskim Zielonym Ładzie, bo dwutlenek węgla nie zna granic i klimat na tym nie zyska - dodaje Sztuczkowski.Jednocześnie wskazuje, że jeżeli dojdzie do najgorszego i w Unii upadnie hutnictwo, to stal napłynie na rynek unijny z innych państw, w tym z Rosji, Ukrainy czy Białorusi. Na razie przedstawiciele branż energochłonnych czekają na podatek od śladu węglowego.- Docierają do nas informacje, że ma on zostać wprowadzony. Mówi się, że najpóźniej byłoby to od 2023 roku - mówi Przemysław Sztuczkowski. - Tyle że do 1 lipca 2021 roku obowiązują cła ochronne na stal. I jeżeli one nie zostaną przedłużone, to czeka nas zalew stali z krajów, w których nie ma obciążeń z tytułu walki z CO2. Słyszałem, że te cła ochronne mają zostać przedłużone i oby tak się stało - dodaje Sztuczkowski.Dla firm hutniczych istotne są koszty energii elektrycznej. Zachodzi zatem pytanie, o ile więcej Cognor płaci za prąd.- Dwa lata temu mieliśmy energię elektryczną po 180 zł za megawatogodzinę, a obecnie jest to 360 zł za megawatogodzinę - zaznacza Sztuczkowski. - Jest opłata mocowa, która przekłada się na 30-50 zł na tonie stali. Trzeba też pamiętać o cenach uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które wynoszą ponad 50 euro za tonę. Od razu widać, na jak znacząco gorszej pozycji jesteśmy w zakresie konkurowania z podmiotami na przykład z Rosji czy z Ukrainy - podkreśla prezes Cognoru.Wiadomo, że na arenie unijnej o swoje walczą przedstawiciele różnych sektorów. Czy zatem obecnie ma się kto wstawiać za hutnictwem w Brukseli?- Jest Eurofer, natomiast w Polsce mamy Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, w innych krajach unijnej funkcjonują jej odpowiedniki. Wiadomo, że na rynku ścierają się różne interesy i funkcjonują różne organizacje lobbystyczne - zaznacza Przemysław Sztuczkowski. - Nas jako hutnictwo dotąd spychano na boczny tor. Jednak obecnie chyba wreszcie w Unii przejrzano na oczy. Przecież przemysł hutniczy to przemysł o charakterze strategicznym - także w kontekście utrzymania bezpieczeństwa w państwach Unii. Gdyby nie daj Boże doszło do jakichś konfliktów o charakterze zbrojnym, to skąd mielibyśmy brać stal na uzbrojenie? Chyba raczej nie z Rosji. Powtórzę: nie ma alternatywy w postaci przeniesienia zakładów hutniczych poza Unię. Jeżeli Unia nie zadba o swój przemysł, w tym o hutnictwo, to w kolejnych latach może dojść do upadłości i likwidacji zakładów hutniczych - ocenia Przemysław Sztuczkowski.Pytamy go również o to, jak ocenia podejście polskiego rządu do hutnictwa.- Przyznam, że wcześniej rząd koalicji PO-PSL źle podchodził do sektora hutniczego, w ogóle nie chciano nas słuchać - zaznacza Sztuczkowski. - Obecny rząd wydaje się, że słucha opinii i postulatów płynących z branży hutniczej. Słyszę na przykład, że ma być program dla przemysłu wicepremiera Jarosława Gowina uwzględniający położenie przedsiębiorstw energochłonnych. Natomiast generalnie działania dotyczące ochrony rynku muszą zostać podjęte przez całą Unię. To Bruksela musi podejmować określone decyzje. Oby wreszcie zaczęto zabiegać o swoje, bo inaczej ta bierność będzie miała naprawdę opłakane skutki - podsumowuje Przemysław Sztuczkowski.Zobacz również: Czas, by hutnictwo także trochę zarobiło