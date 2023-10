Ukraińskie koleje 28 października wstrzymały przewozy rudy żelaza do polskiej huty ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. Hindusi na razie nie panikują – huta ma zapasy rudy, a wymuszone przez Koleje Ukraińskie krótkotrwałe przerwy w dostawach zdarzały się już wcześniej.

Produkcja należącej do ArcelorMittal huty w Dąbrowie Górniczej oparta jest na ukraińskiej rudzie.

Koleje Ukraińskie wprowadziły 28 października zakaz eksportu tego surowca aż do odwołania.

Na razie w Dąbrowie nie zamartwiają się na zapas brakiem dostaw rudy z Ukrainy, bo mają... zapasy.

Ukraina wstrzymuje dostawy do największej huty w Polsce w Dąbrowie Górniczej, należącej do hinduskiego stalowego giganta ArcelorMittal.

Decyzja Ukrzaliznycia, czyli Kolei Ukraińskich, które mają praktycznie monopol w tym kraju w zakresie przewozów koleją, dotyczy nie tylko rudy żelaza, ale także żużla i popiołów. Obejmuje wszystkie rodzaje wagonów i transport przez stacje Sławków w Polsce i Izów na Ukrainie, czyli tzw. szerokiego toru. Zakaz obowiązuje od 28 października do odwołania.

Ukraińcy nie podali przyczyn swojej decyzji, prawdopodobnie potrzebują wagonów do innych towarów i na inne trasy.

Sprawdziliśmy, czy dla polskiej huty zakaz transportu rudy może być dużym wyzwaniem.

ArcelorMittal Poland (AMP), polska spółka hinduskiego koncernu, deklaruje, że nie ma powodów do obaw a zakaz nie wpłynie zbyt mocno na działalność huty w Krakowie.

Po wybuchu wojny w Ukrainie i wywołanych przez to przerwach w dostawach rudy z ukraińskich kopalń, koncern AMP zwiększył poziom zapasów i zwiększył odbiory rudy z innych kierunków.

Poprzednio wprowadzony zakaz przewozu rudy obowiązywał 5 dni

Jeżeli dodamy do tego jeszcze notowany w całej Europie spadek produkcji stali, który w Unii Europejskiej w pierwszych 9 miesiącach roku wyniósł 9,1 proc. (produkcja zmniejszyła się do 96,2 mln ton), to tymczasowe zamknięcie torów przez Ukrainę nie powinno być dolegliwe. Na rynku nie ma problemu z dostępnością surowca.

Deklaracje AMP brzmią tym bardziej wiarygodnie, że to nie pierwszy tego typu zakaz wprowadzony czasowo przez Koleje Ukraińskie. Ostatni obowiązywał od 28 sierpnia do 2 września. Koleje w obu przypadkach zaznaczały, że zakaz jest wynikiem pojawienia się na torach większej liczby taboru z innymi towarami.

Ruda żelaza to najważniejszy towar eksportowany z Ukrainy koleją

Według Kolei Ukraińskich ruda żelaza to najważniejszy towar eksportowany koleją z Ukrainy, stanowiący ok. 44 proc. wolumenów. We wrześniu tego roku eksportowe przewozy rudy żelaza wyniosły 1,45 mln ton i były o 5,8 proc. wyższe niż w sierpniu, a o 51 proc. wyższe niż we wrześniu ubiegłego roku. W skali 9 miesięcy wywóz rudy żelaza był jednak o 34 proc. niższy niż przed rokiem i wyniósł 12,9 mln ton. Dwie trzecie eksportowanej rudy Koleje Ukraińskie wywożą przez przejścia lądowe, a jedną trzecią wożą do portów.

Ruda żelaza i produkty metalowe (wyroby i półwyroby) odnotowały największy spadek przewozów w ciągu pierwszych 9 miesięcy roku. Ogółem Ukraińskie Koleje przewiozły w tym czasie 107 mln ton ładunków, co stanowi rok do roku spadek o 9,2 proc. W ruchu eksportowym, w którym przewieziono 38,4 mln ton ładunków spadek wyniósł 26,6 proc. A trzeba pamiętać, że to odniesienie do zdecydowanie niskiej bazy porównawczej. W ubiegłym roku bowiem spadek przewozów przez Koleje Ukraińskie w sumie wyniósł 52,1 proc, a w przypadku przewozu rud żelaza i manganu nawet o 59,2 proc.