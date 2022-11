Ukraińcy przejmą hutę w Słowacji, żeby zrekompensować straty na wschodzie?

Ukraiński Metinvest miał podjąć rozmowy o kupnie huty w Koszycach od US Steel. Według serwisu Argus Media, to logiczny krok, atrakcyjny dla obu firm. US Steel chce się wycofać z Europy, a Metinvest potrzebuje aktywów, aby zrekompensować aktywa utracone na wschodzie Ukrainy.

Zdestabilizowana przez wojnę sytuacja w Europie odbija się niekorzystnie na wynikach obu firm.

Metinvest stracił znaczną część produkcji stali surowej wraz z zajęciem Mariupola przez Rosjan.

Według Argus Media, w pierwszych 10 miesiącach roku eksport rudy żelaza z Ukrainy spadł o 39 proc. rok do roku, do 22,4 mln ton.

Metinvest na skutek wojny stracił część swoich mocy produkcyjnych i w drugim oraz trzecim kwartale tego roku nie produkował slabów. Dla swoich walcowni musi je kupować na rynku, m.in. w Chinach, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Poza Ukrainą Metinvest ma walcownie w Bułgarii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Huta w Koszycach to obiekt z okresu socjalizmu, który jest kolejowo połączony z Ukrainą i dostosowany do surowców z tego regionu. To też może wpływać korzystnie na chęć pozbycia się Koszyc przez US Steel. Według Argus Media, w pierwszych 10 miesiącach roku eksport rudy żelaza z Ukrainy spadł o 39 proc. rok do roku, do 22,4 mln ton.

Problemy stwarza także import koksu z Ukrainy. Metinvest stara się wrócić do poziomu produkcji koksu sprzed wojny. Po zwiększeniu produkcji w zakładach w Pokrowce, we wschodniej Ukrainie Metinvest w trzecim kwartale tego roku wrócił w rejon produkcji sprzed wojny.

Metinvest stracił w wyniku wojny zakłady wytwarzające slaby

Znacznie gorzej jest w segmencie stali. W wyniku wojny Metinvest utracił dwie huty, Azowstal i Iljicz, które znajdują się w okupowanym przez Rosjan Mariupolu. Utraconą w tych zakładach produkcję tylko częściowo udało się zrekompensować przez zwiększenie produkcji w trzeciej ukraińskiej hucie koncernu, Kamet. Przy czym w Kamet wytwarzane są kęsy i ich produkcja wzrosła o 236 proc., a produkcja slabów spadła w koncernie o 88 proc. Zakłady Iljicz i Azowstal produkowały slaby i tą produkcję Metinvest utracił całkowicie - obydwa zakłady znajdują się na okupowanych terytoriach i zostały mocno zniszczone w czasie prowadzonych na tym terenie walk.

Slaby i kęsy to półwyroby przeznaczone do dalszego walcowania, ale kęsy mają mniejsze rozmiary i są wykorzystywane do wytwarzania walcówek, prętów walcowanych i innych profili, natomiast slaby są większe i wykorzystywane do wytwarzania wyrobów płaskich. Takie właśnie wyroby wytwarza huta w Koszycach.

W sumie w ciągu 9 miesięcy roku produkcja stali surowej w zakładach Metinvestu spadła o 62 proc., do 2,668 mln ton, produkcja koncentratu rudy żelaza zmniejszyła się o 59 proc., natomiast produkcja koksu tylko o 9 proc., choć koncern utracił koksownie w Awdijewce i Zaporożu.

US Steel nie pierwszy raz chcą się pozbyć huty w Koszycach

Informacje o tym, że US Steel chce sprzedać hutę w Koszycach pojawiają się co jakiś czas. Amerykanie w 2013 r. pozbyli się już swojej huty w Serbii, „sprzedając” ją serbskiemu rządowi za 1 dolara (potem rząd sprzedał hutę chińskiemu koncernowi Hebei Iron & Steel) i według analityków są zainteresowani wyjściem z Europy.

W ostatnim raporcie za trzeci kwartał 2022 roku firma wskazuje na wysokie koszty energii i surowców w Europie. W sumie spowodowało to spadek wyniku EBIT z 706 mln dolarów w trzech kwartałach 2021 roku, do 512 mln dolarów obecnie. Spadek ten nastąpił mimo wzrostu średniej ceny sprzedanej stali z 779 dolarów za tonę przed rokiem do 1049 dolarów obecnie.

Huty w Europie Centralnej narzekają na nieregularność dostaw rudy żelaza z Ukrainy, co wpływa niekorzystnie na wielkość produkcji. Huta w Koszycach straciła pół miliona ton produkcji - w trzech pierwszych kwartałach roku wyprodukowała 3,25 mln ton stali, podczas gdy w tym samym okresie minionego roku produkcja wynosiła 3,75 mln ton.

Na razie żadna z firm nie potwierdziła faktu prowadzenia tych rozmów.