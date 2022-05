Ukraiński Krzywy Róg zwiększa produkcję i eksportuje przez Polskę

W niecałe dwa miesiące po powrocie do pracy ArcelorMittal Krzywy Róg stara się osiągnąć 70 proc. mocy produkcyjnych. Na razie w pełni mogą pracować kopalnie. Problemy z węglem zmniejszają możliwości wielkich pieców. AMKR szuka zatem zysków w eksporcie nadmiaru koncentratu rudy żelaza.

W czerwcu ArcelorMittal Krzywy Róg chce sprzedać 650 000 ton wyrobów, z czego 200 000 ton będą stanowić wyroby metalowe, a 450 000 ton - koncentrat rudy żelaza

Wzrost produkcji stali blokuje brak węgla, przed wojną sprowadzanego głównie z Kazachstanu drogą morską, która obecnie jest niedostępna. Pracuje tylko jeden wielki piec.

W 2021 roku 80 proc. eksportu ArcelorMittal Krzywy Róg przeszło przez ukraińskie porty. Obecnie płynie przez polskie.

ArcelorMittal Krzywy Róg chce wrócić do maksymalnej mocy produkcyjnej, by zmniejszyć poniesione dotąd straty. Jak powiedział Mauro Longobardo, dyrektor generalny kombinatu dziennikarzom ukraińskiego Forbesa rok 2021 był dla AMKR najlepszy od 2008 roku. Cały ówczesny zysk został jednak już „przejedzony”, w czasie kiedy kombinat nie pracował, choć musiał ponosić wszystkie koszty stałe, z wypłatami dla załogi włącznie.

ArcelorMittal Krzywy Róg chce wrócić do pracy na 100 proc. możliwości produkcyjnych. Po ataku Rosji na Ukrainą i zbliżeniu się armii rosyjskiej na kilkadziesiąt km do Krzywego Rogu firma zawiesiła produkcję, ale w kwietniu uruchomiła ją z powrotem i teraz stara się wrócić do dawnego poziomu.

Powrót do pełnych mocy

Mauro Longobardo zapowiedział, że przede wszystkim chce w pełni wykorzystać moce zakładów górniczych, a metalurgicznych - w połowie. „W czerwcu planujemy sprzedać 650 000 ton wyrobów, z czego 200 000 ton będą stanowić wyroby metalowe, a 450 000 ton koncentrat rudy żelaza. To około 70 proc. naszych możliwości” - powiedział Mauro Longobardo.

W normalnych warunkach kombinat mógł miesięcznie wysyłać 500 000 ton wyrobów stalowych i 250 000 ton koncentratu.

Już plan na maj zakładał wysłanie na eksport 450 000 ton koncentratu, co jest rekordową wielkością dla zakładu. Wymagało to m.in. modernizacji sieci kolejowej, na co AMKR wydał ponad 10 mln hrywien (ponad 1,4 mln złotych).

Obecnie kombinat dysponuje trzema punktami załadunku, wysyłającymi dziennie średnio 300 wagonów koncentratu. Należące do AMKR odkrywkowe kopalnie rudy pracują, mimo że straciły ponad 300 pracowników, którzy pojechali na front.

Problemem blokującym wzrost produkcji stali pozostaje brak węgla, przed wojną sprowadzanego głównie z Kazachstanu drogą morską, która obecnie jest niedostępna. Na razie działa jeden piec, a otwarcie dwóch kolejnych wymagałoby podwojenia obecnie wykorzystywanej puli węgla.

Brak węgla utrudnia powrót do pracy kolejnych pieców

Zwiększenie produkcji stali z obecnych 30 proc. do 50 proc. mocy wymusi jednak rozpalenie drugiego pieca, co będzie wymagało zwiększenia zakupów węgla. W normalnych warunkach kombinat kupował miesięcznie nawet 300 000 ton węgla. Obecnie spółka stara się sprowadzać węgiel samochodami, który w drugą stronę wożą stal, ale w ten sposób nie da się przewieźć potrzebnej skali surowca.

Węgiel to zresztą nie jedyne paliwo, z którym AMKR ma problem - jak powiedział Mauro Longobardo brakuje także oleju napędowego, potrzebnego maszynom czy ciężarówkom w kopalniach odkrywkowych i lokomotywom spalinowym.

Jak powiedział Mauro Longobardo przed wojną eksport ukraińskiej huty był skoncentrowany na rynkach takich jak Egipt, Turcja, Izrael, Bliski Wschód, Afryka i Azja. Obecnie widać możliwości rozwoju na innych rynkach - USA wyłączyły ukraińską stal spod ceł związanych z sekcją 232, a podobny ruch dotyczący safeguardu planuje także Unia Europejska.

Mauro Longobardo widzi także możliwości zwiększenia sprzedaży do Wielkiej Brytanii i Kanady. Problemem pozostaje jednak droga dostaw.

Szerokie tory zwiększają koszty logistyki

W 2021 roku 80 proc. eksportu ArcelorMittal Krzywy Róg wypłynęło przez ukraińskie porty. Obecnie ta droga jest niedostępna i spółka szuka nowych dróg eksportu.

Otwarcie rynku Unii Europejskiej byłoby o tyle korzystne, że można do niej eksportować koleją, choć wymaga to przeładunku na granicy, spowodowanego szerszym rozstawem torów na Ukrainie niż w krajach UE.

Widać to choćby obecnie, kiedy wyroby stalowe przeznaczone na zamorskie rynki są posyłane przez polskie porty, co także wymaga przeładunku na granicy. „To znacznie zwiększa czas i koszty logistyki” - mówi Mauro Longobardo i dodaje, że w takich warunkach trudno jest dotrzymać terminu 20-30 dni, w jakim wyroby powinny dotrzeć np. do Arabii Saudyjskiej.

ArcelorMittal Krzywy Róg przestał sprowadzać surowce z Rosji, ale - zdaniem Mauro Longobardo - nie jest to największym problemem, zwłaszcza w dalszej perspektywie. Wskazał, że sankcje mocniej uderzyły w oddział ArcelorMittal w Kazachstanie, który połowę produkcji sprzedawał w Rosji. Teraz na tą stal szuka nabywców w Europie i Chinach...

Dziennikarze Forbesa zwrócili uwagę na trudną sytuację ukraińskiego hutnictwa. W zajętym przez Rosjan Mariupolu znajdują się dwie wielkie huty – należące do Metinvestu Mariupolski Kombinat Metalurgiczny i Azowstal. Sam MKM to według nich 30 proc. ukraińskiej produkcji stali, drugi największy zakładu metalurgiczny po AMKR.

Mauro Longobardo przypomniał, że Metinvest stara się eksportować swoje nadwyżki koncentratu rudy żelaza, podobnie jak robi to AMKR. Wyraził jednak nadzieję, że to stan przejściowy.

- Jeśli sprzedamy rudę lub koncentrat, utrzymamy się na powierzchni, ale wtedy będziemy bardzo zależni od cen zewnętrznych. Niezbędny jest rozwój przetwórstwa metalurgicznego. Dlatego jak najszybciej wznowimy inwestycje w restrukturyzację i modernizację produkcji stali - powiedział.