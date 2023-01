Ukraiński Metinvest chce zainwestować 150 mln euro w węgierską hutę Dunaferr

Ukraiński Metinvest chce kupić i ponownie uruchomić postawioną w stan likwidacji węgierską hutę Dunaferr. W liście do rządu Orbana prezes koncernu zapowiada przywrócenie produkcji i dokonanie koniecznych inwestycji w modernizację huty.

Metinvest zapowiada zainwestowanie 150 mln euro w przywrócenie produkcji i utrzymanie jej na poziomie co najmniej 60 proc. wykorzystania mocy.

Ukraińcy mieliby także przeprowadzić inwestycje konieczne do tego, by do 2030 roku zredukować emisje CO2 z huty o 55 proc., jak wymaga tego Unia Europejska.

Według prasy obok Metinvestu zainteresowane przejęciem Dunaferru mają być także trzy inne firmy, w tym Liberty.

Metinvest chce kupić postawiony w stan upadłości Dunaferr. Deklaruje to w liście do premiera Victora Orbana i członków węgierskiego rządu Jurii Ryżenkow, dyrektor zarządzający Metinvestu. List jest datowany na 15 grudnia 2022 roku, ale dopiero obecnie został ujawniony przez węgierski serwis Dunaujvaros.

Szef Metinvestu zapowiada zainwestowanie 150 mln euro w przywrócenie produkcji i utrzymanie jej na poziomie co najmniej 60 proc. wykorzystania mocy. Zapowiada także przeprowadzenie inwestycji koniecznych do tego, by do 2030 roku zredukować emisje CO2 z huty o 55 proc., jak wymaga tego Unia Europejska.

Metinvest widzi wiele potencjalnych synergii w działaniu obu firm

Według Ryżenkowa można znaleźć wiele synergii w działaniach Metinvestu i Dunaferr. Węgierska huta, wybudowana w latach 50. ubiegłego wieku, działa w oparciu o rudę importowaną z Rosji i Ukrainy. To jeden z powodów problemów zakładu – dostawy z Rosji są zablokowane, a Ukraina także straciła znaczną część swojej produkcji rudy żelaza. Dostawa koksu i rudy żelaza przez Metinvest jest prawdopodobnie wśród wspomnianych przez koncern synergii.

Zainteresowanie Metinvestu kupnem węgierskiego zakładu jest obecnie tym większe, że koncern stracił dwie huty (Azowstal i Iljicz) po zajęciu Mariupola przez Rosjan. To spowodowało, że produkcja slabów (półproduktów hutniczych) w koncernie spadła o 88 proc. Dunaferr nie jest w stanie zastąpić tych aktywów. Według Metinvestu Azowstal wyprodukował w 2019 roku 4 mln ton stali, a Iljicz 3,6 mln ton, tymczasem piece Dunaferru mają zdolności na poziomie 1,3 mln ton.

Według niepotwierdzonych przez strony informacji Metinvest miał rozmawiać także z US Steel na temat ewentualnego przejęcia huty w Koszycach. To podobnie jak Dunaferr huta wytwarzająca slaby.

Metinvest nie po raz pierwszy myśli o przejęciu Dunaferr, która ma problemy od dawna (więcej o jej sytuacji pisaliśmy tutaj). Już w latach 2018 – 2019 przeprowadzał due diligence.

Dunaferr budzi zainteresowanie kilku hutniczych koncernów, także z Chin

Ukraiński koncern nie jest jednak jedynym z wymienianych przez media chętnych do przejęcia huty Dunaferr. Poważnym kandydatem miałby być także brytyjski koncern Liberty, właściciel m.in. Huty Częstochowa. Kiedy w grudniu podjęto decyzję o ostatecznym zamknięciu zakładu (wielkie piece nie działają już od kilku miesięcy, ale pracowały jeszcze walcownia i koksownia), to właśnie Liberty miał dostarczyć z Polski węgiel mający pozwolić utrzymać temperaturę baterii koksowniczych. Wychłodzenie ich byłoby równoznaczne z koniecznością wyburzenia i postawienia wszystkich od nowa.

Według serwisu Nepszava.hu Liberty miało jednak dać sygnał, że co prawda jest zainteresowane nabyciem i ponownym uruchomieniem nieczynnego zakładu, ale finansowo nie jest w stanie podołać temu zadaniu samodzielnie. Firma także ma problemy finansowe i wyzbywa się części swoich zakładów w Europie Zachodniej. Nepszava cytuje burmistrza Dunaujvaros Tamasa Pintera, który wskazuje, że partnerem może być państwo węgierskie.

Jeżeli jednak Metinvest zadeklarowałby przejęcie całości bez udziału węgierskiego rządu, to zapewne jego szanse znacznie by wzrosły.

Wśród potencjalnych zainteresowanych kupnem węgierskiego zakładu wymieniano także luksemburskie Duferco i chińskie Hesteel.

Oficjalnych informacji o dalszych losach huty na razie nie ma. Kilka dni temu na jej stronach internetowych pojawiła się zakładka, umożliwiająca wierzycielom huty zgłaszanie swoich roszczeń finansowych względem likwidowanego zakładu. Według zamieszczonych na tej stronie informacji 5 stycznia ruszył proces likwidacji huty.