Ukraińskie zakłady ArcelorMittal straciły aż trzy czwarte produkcji, ale pracują

ArcelorMittal Krzywy Róg podsumowała wyniki produkcyjne roku 2022. Ze względu na wywołaną przez Rosję wojnę ukraińskie hutnictwo utraciło 70 proc. produkcji. Straty AMKR są podobne – w stali i surówce nieco większe, a w produkcji rudy mniejsze.

W ubiegłym roku produkcja stali i wyrobów walcowanych spadła w ArcelorMittal Krzywy Róg po 77 proc.

Produkcja rudy i jej koncentratu spadła o ponad połowę, a koksu o dwie trzecie.

Spółka wykorzystała obniżenie wykorzystania mocy do likwidacji najbardziej uciążliwych dla środowiska wydziałów – dwóch najstarszych baterii koksowniczych i najstarszej spiekalni.

W oficjalnym komunikacie ArcelorMittal Krzywy Róg podało, że „W związku z toczącą się na pełną skalę wojną na Ukrainie, ograniczeniem możliwości eksportowych i ograniczeniami w dostawach energii” zakłady spółki mogły wykorzystywać tylko 20 – 25 proc. swoich mocy produkcyjnych. „Kosztem wielkich wysiłków nie dopuściliśmy do uszkodzenia naszego sprzętu w wyniku nieprzewidywalnych ataków wroga i znacznych ograniczeń w dostawach energii elektrycznej” – napisał w komentarzu Mauro Longobardo, dyrektor generalny AMKR.

W rezultacie w całym 2022 roku wyprodukowały one 1,6 mln ton surówki i 1,2 mln ton stali, co w porównaniu do roku 2021 stanowi spadek odpowiednio o 71 proc. i 77 proc. Ta druga wielkość odpowiada także spadkowi produkcji wyrobów walcowanych, których wolumen spadł do 1,1 mln ton.

Nieco lepiej wyglądała produkcja związana z rudą żelaza. Wydobycie rudy spadło do 11,6 mln ton, co oznacza redukcję o 56 proc. O jeden punkt procentowy bardziej spadła produkcja koncentratu rudy żelaza, która wyniosła 4,5 mln ton.

Spadek produkcji pozwolił na likwidację najbardziej uciążliwych ekologicznie wydziałów

Produkcja koksu spadła o 63 proc., do 1 mln ton. Ten spadek huta wykorzystała do poprawy swojego śladu węglowego – zlikwidowała dwie najstarsze baterie koksownicze, co zmniejszyło poziom emisji koksowni o 37 proc.

Dziś spółka poinformowała także o likwidacji swojej najstarszej spiekalni, która wytwarzała dziennie 8 000 ton spieku (mieszanka rudy dla wielkiego pieca). W zakładzie pozostaną trzy działające spiekalnie (o numerach 2, 3 i 4), przy czym jedna z nich nie pracuje ze względu na niski poziom produkcji stali.

AMKR podało, że likwidacja spiekalni zmniejszy roczną emisję zanieczyszczeń nawet o 29 400 ton (przy maksymalnym obciążeniu mocy produkcyjnych), co stanowi 13 proc. całkowitych emisji spółki. Likwidacja spiekalni stała się możliwa dzięki realizacji wartego ponad 180 mln dolarów programu inwestycyjnego, który obejmował także przebudowę spiekalni na 2.

Krzywy Róg pracuje, więc płaci podatki i opłaty czynszowe

Mauro Longobardo podkreślił w komentarzu, że mimo wszystkich trudności spółka płaciła należne podatki, podobnie jak wynagrodzenia wszystkim 26000 pracownikom. W sumie z tytułu wszystkich podatków i opłat spółka wpłaciła do budżetów wszystkich szczebli administracji 8,8 mld hrywien (ok. 1,039 mld złotych). Z tego 3,4 mld hrywien miało trafić do budżetu państwa, 2,1 mld hrywiem do budżetów lokalnych, a prawie 1 mld hrywien na ubezpieczenia społeczne. Najwyższą pozycją wśród opłat była opłata czynszowa z tytułu wydobycia rudy żelaza, która wyniosła 2,8 mld hrywien.

Mauro Longobardo przyznał, że firmie udało się przetrwać także dzięki finansowemu wsparciu centrali koncernu.

„W 2023 r. zaopatrzenie w energię będzie kluczowym czynnikiem stabilizacji i stopniowego ożywienia produkcji. Niemniej jednak planujemy utrzymanie udziału w rynku krajowym oraz zwiększenie wysyłek wyrobów gotowych do krajów Unii Europejskiej” – deklarował w komentarzu do wyników Mauro Longobardo.

Przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych ArcelorMittal Krzywy Róg mogło produkować rocznie 5,5 mln ton surówki, ponad 6 mln ton stali i ponad 5 wyrobów walcowanych.