Unia chce przedłużenia ceł na stal o kolejne 3 lata

Unia Europejska poinformowała WTO, że chce wydłużyć obowiązywanie ochrony rynku stali (tzw. safeguard) o 3 lata. Motoryzacja już protestuje, dowodząc, że potrzeba ochrony rynku jest mało wiarygodna, skoro unijni producenci stali dyktują ceny i zgłaszają rekordowe dochody.

Miejsca pracy w motoryzacji są zagrożone

Sigrid de Vries zwróciła także uwagę, że import branży motoryzacyjnej obejmuje często stal specjalistyczną, o szczególnych parametrach, której w Europie nie produkuje się w wystarczających ilościach, tymczasem zbyt małe kontyngenty bezcłowe są częściowo wykorzystywane przez wytwórców, którzy nie potrzebują tak wyrafinowanych produktów, co zmusza motoryzację do kupowania tej stali z cłem w wysokości 25 proc.Czytaj także: Ceny stali rozregulowują rynek. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli" Według CLEPA problem ten jest widoczny zwłaszcza w trzech specjalnych kategoriach produktów wyróżnionych przez środek ochronny: blachy powlekane metalicznie (4B), pręty handlowe i lekkie profile ze stopów niestopowych i innych stopów (12) oraz pręty i lekkie profile ze stali nierdzewnej (14).Obecna sytuacja powoduje zagrożenie dla produkcji motoryzacyjnej, a tym samym miejsc pracy w sektorze - dostawcy motoryzacyjni zatrudniają bezpośrednio 1,7 mln osób w całej UE, oprócz 1,2 mln osób zatrudnionych przy produkcji i montażu nadwozi pojazdów i pojazdów. CLEPA przypomina także, że sektor motoryzacyjny odpowiada za 19 proc. zapotrzebowania unijnego przemysłu stalowego.Tymczasowe środki ochronne zostały wprowadzone w lipcu 2018 r. w następstwie decyzji USA z marca tegoż roku o wdrożeniu zgodnie z sekcją 232 ceł importowych na stal w wysokości 25 proc. Obawiając się gwałtownej fali importu do Europy taniej stali, która nie zostanie wpuszczona do USA zdecydowano się na wprowadzenie obostrzeń importowych, które mają wygasnąć 30 czerwca tego roku.