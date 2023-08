Unia traci ważny rynek, na którym rozpycha się Azja

Świat wciąż potrzebuje stali. Dobrą wiadomością jest, że jej produkcja rośnie. Złą, że za wzrosty odpowiada głównie Azja, w czasie gdy kraje rozwinięte produkcję stali zwijają, w czym przoduje Unia Europejska.

Produkcję stali w górę ciągnie na świecie Azja – ilościowo Chiny, ale dynamiczniejszy wzrost notują Indie.

W krajach rozwiniętych produkcja stali spada. Unia w pierwszych 7 miesiącach roku straciła jedną dziesiątą produkcji.

W Polsce spadek produkcji jest jeszcze większy, ale to nie tyle skutek niekorzystnej sytuacji rynkowej, co wyłączenia wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej do remontu.

Według danych World Steel Association produkcja stali na świecie wzrosła w lipcu o 6,6 proc., osiągając 158,5 mln ton. To jednak przede wszystkim zasługa Azji.

Największy światowy producent - Chiny - wyprodukowały 90,8 mln ton stali, o 11,5 proc. więcej rok do roku. Numer dwa światowego hutnictwa - Indie - zwiększyły produkcję nawet o 14,3 proc., do 11,5 mln ton. Zamykająca podium Japonia wyprodukowała 7,4 mln ton, co oznacza wzrost o 0,9 proc. Dziewięcioprocentowym spadkiem zakończył lipiec inny azjatycki producent - Korea Południowa (numer 6 w światowym rankingu). Wyprodukowano tam 5,7 mln ton stali.

Z goła inaczej prezentuje się sytuacja na Starym Kontynencie. W Unii Europejskiej produkcja spadła o 7,1 proc., do 10,3 mln ton. Największy unijny producent, Niemcy - w lipcu straciły 0,5 proc. produkcji, która spadła do 3 mln ton.

Spadki zanotowały także obie Ameryki: Północna o 1,2 proc., a Południowa o 8,4 proc.

Polska produkcja pod znakiem remontu wielkiego pieca

Polska w lipcu wyprodukowała 405 000 ton stali, co stanowi spadek rok do roku o 35,4 proc. W naszym wypadku jednak nie można tego traktować jako miernika sytuacji na rynku. To przede wszystkim skutek trwającego jeszcze w tym miesiącu remontu wielkiego pieca w hucie ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej.

Procentowo największym wzrostem cieszy się Afryka, gdzie produkcja wzrosła o 26,1 proc. Tyle że tam produkcja jest najmniejsza wśród obserwowanych przez Worldsteel regionów – wyprodukowano tam w lipcu 1,4 mln ton.

Kiedy spojrzymy na całe 7 miesięcy roku, sytuacja jest podobna. Najszybciej produkcja rośnie w Afryce, gdzie zwiększyła się o 7 proc., ale to wciąż jedynie 9 mln ton. Na Bliskim Wschodzie produkcja wzrosła o 2,3 proc., do 26,2 mln ton. Tu rolę lokomotywy odgrywa Iran, na który przypada 18,1 mln ton z bliskowschodniej produkcji. Oznacza to wzrost rok do roku o 4,1 proc. Iran jest już na 10. miejscu wśród największych światowych producentów.

Unia Europejska zmniejszyła produkcję o jedną dziesiątą

Azja pod względem wzrostu zajmuje po 7 miesiącach trzecie miejsce. Produkcja zwiększyła się tam o 1,7 proc., do 828,4 mln ton. Na Chiny, które zanotowały wzrost o 2,5 proc., przypada z tego 626,5 mln ton. Po dziewięcioprocentowym wzroście Indie wyprodukowały 79,9 mln ton stali. Japonia w tym okresie notuje już stratę o 3,9 proc. Wyprodukowała 51,2 mln ton. Korea Południowa, gdzie wyprodukowano 39,4 mln ton, zanotowała spadek o 1,8 proc.

W Unii Europejskiej produkcja spadła o nieco ponad jedną dziesiątą, do 76,7 mln ton. Niemcy z produkcją 21,5 mln ton notują spadek o 4,6 proc. Polska wyprodukowała w tym okresie 3,8 mln ton, co stanowi spadek o 20,8 proc. Przypomnijmy jednak, że w tym okresie jednak od kwietnia do końca lipca nie pracował jeden z wielkich pieców ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej.

Rosja zarówno w lipcu, jak i w czasie 7 miesięcy zwiększyła produkcję, odpowiednio o 5,8 proc. i 2,8 proc. Od stycznia do lipca wyprodukowała 44,2 mln ton stali.

Turcja, największy eksporter stali do Unii Europejskiej, przeżywa trudne dni. Brak popytu na krajowym rynku i na rynkach eksportowych, skąd turecką stal „wygryzają” jeszcze tańsze towary z Azji, spowodował, że w ciągu 7 miesięcy produkcja spadła tam o 13,5 proc. do 18,8 mln ton.