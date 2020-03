Uniserv zakończył prace w zakładzie Boryszewa

Uniserv zakończył w skawińskim zakładzie Boryszewa prace budowlane i montażowe innowacyjnej linii demonstracyjnej do produkcji walcówki z aluminium i stopów aluminium.

- Wytwarzane obecnie w NPA Skawina walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium do zastosowań mechanicznych i spawalnictwa charakteryzują się między innymi unikatową w stosunku do konkurencji jednorodnością składu chemicznego na długości oraz przede wszystkim zmniejszonym wyróżnikiem prośrodowiskowym tj. śladem węglowym (ang. carbon foodprint) - podkreśla Przemysław Hopfer, dyrektor zarządzający NPA Skawina. - Dzięki czemu oferowane produkty będą nie tylko wyższej jakości, ale również ich produkcja będzie mniej uciążliwa dla środowiska i społeczeństwa - ocenia Przemysław Hopfer.Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina są jedyną w Polsce firmą produkującą walcówkę z aluminium i jego stopów, walcówkę nieprzewodową stosowaną w hutnictwie jako odtleniacz. NPA Skawina jest jednym z większych, krajowych producentów elektroenergetycznych przewodów napowietrznych, żył kablowych wielodrutowych, przewodów giętkich Klasy V i VI, drutów stosowanych w instalacjach odgromowych oraz drutów z przeznaczeniem do celów mechanicznych.Firma powstała w wyniku przekształceń własnościowych Skawińskich Zakładów Metalurgicznych, które rozpoczęły działalność w roku 1954. Firma jest częścią grupy kapitałowej Boryszew notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy kapitałowej boryszew zajmują się produkcją komponentów dla sektora motoryzacyjnego, materiałów chemicznych, tlenków metali i elementów metalowych.Uniserv SA jest holdingiem firm świadczących specjalistyczne usługi inżynieryjno-budowlane dla przemysłu. W ramach grupy kapitałowej firma realizuje w pełnym zakresie nowe obiekty przemysłowe i energetyczne, a także remonty i modernizacje istniejących.Od ponad 30 lat doskonali technologię i buduje pod klucz instalacje obiegu wody chłodzącej i przemysłowej, systemy odprowadzania spalin oraz magazynowania produktów sypkich.Czytaj również: Uniserv zmodernizuje chłodnię kominową w Elektrowni Bełchatów