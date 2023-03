Vistal Gdynia idzie do sądu przeciwko Trakcji

Zarząd Vistalu Gdynia poinformował, że 24 marca 2023 roku spółka wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Trakcji o zapłatę należności w łącznej wysokości nieco ponad 7,2 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Dochodzone roszczenia, jak podał Vistal Gdynia, „obejmują przysługujące półce wynagrodzenia związane z nadzwyczajnym, w rozumieniu przepisu art. 357_1_ k.c. oraz art. 632 § 2, k.c.” wzrostem kosztów realizacji kontraktu dotyczącego, skrótowo rzecz ujmując wykonania i montażu Mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu oraz „przysługujące spółce wynagrodzenie za prace dodatkowe oraz odszkodowanie”.

Pełna nazwa ww. kontraktu to "Wykonanie i montaż Mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu składających się z konstrukcji przęsła Mostu północnego i konstrukcji trójprzęsłowej Mostu południowego wraz z wykonaniem pełnego zabezpieczenia antykorozyjnego zamontowanej konstrukcji stalowej z zachowaniem wymogu technologii budowy mostów dla zadania 03940 Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej 455 we Wrocławiu".

- Spółka stoi na stanowisku, że dochodzone roszczenia są w pełni zasadne - podał Vistal Gdynia.