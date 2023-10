Voestalpine na drodze do mniejszych emisji. Ruszyła przebudowa huty

Voestalpine oficjalnie rozpoczęło przebudowę zakładu w Linzu. W przyszłym roku ruszy w nim budowa nowego pieca elektrycznego, który będzie wytwarzał 1,6 mln ton stali rocznie. To jeden z dwóch budowanych pieców, które w sumie mają zmniejszyć emisje koncernu o 30 proc.

To druga ceremonia rozpoczęcia budowy, zorganizowana ostatnio przez Voestalpine. Koncern zamierza zbudować nowe piece elektryczne w dwóch swoich zakładach - w Linzu i Donawitz. W drugim wspomnianym zakładzie budowa ruszyła kilka dni wcześniej.

Voestalpine przekonuje, że rozpoczęcie produkcji w oparciu o dwa nowe piece elektryczne zasilane zieloną energią w roku 2027 zmniejszy emisje firmy o 30 proc. Oznacza to zmniejszenie emisji o 4 mln ton rocznie, co stanowi ok. 5 proc. całej emisji Austrii.

Budowa samego pieca elektrycznego, który będzie produkował rocznie 1,6 mln ton stali, ma ruszyć w Linzu w przyszłym roku. Prace przygotowawcze i przebudowę zakładu trzeba było rozpocząć już. W sumie przebudowa zakładu to 20 różnorodnych projektów, przy których będzie pracowało co najmniej 6200 pracowników z 230 firm zewnętrznych. Na razie to szacunki nie obejmujące samej budowy pieca, bo jego wykonawca zostanie wybrany w styczniu przyszłego roku.

Trzeba będzie przenieść kilka budynków magazynowych, zbudować nowe drogi, taśmociąg o długości 750 m i tunel dla linii energetycznej 220 kV. W czasie przesyłu tunel może się nagrzewać do 280 stopni Celsjusza, więc ma być umieszczony 265 metrów pod ziemią i chłodzony przy pomocy wód gruntowych.

Podstawowym wymogiem funkcjonowania EAF jest wystarczająca dostępność zielonej energii elektrycznej po konkurencyjnych cenach. Jeszcze ważniejsze jest zapewnienie wydajnej i zintegrowanej infrastruktury sieciowej - powiedział Hubert Zajicek, członek zarządu Voestalpine AG i szef Dywizji Stali.

Inwestycje w Linzu mają sięgnąć wartością 1 mld euro i dać w Austrii 530 mln euro wartości dodanej. Inwestycja w Donawitz będzie o połowę mniejsza.