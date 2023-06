Volkswagen, Fiat i Peugeot inwestują miliard dolarów w kopalnie

Fundusz Appian Capital Advisory sprzedaje za miliard dolarów dwie kopalnie: Atlantic Nickel i Mineração Vale Verde. Kupującym jest ACG Acquisition Company Limited. Za ACG stoją górniczy gigant Glencore oraz koncerny samochodowe Stellantis i Volkswagen.

Spodziewany niedobór niklu sprawia, że aktywa górnicze w tym metalu są poszukiwane.

Koncerny samochodowe chcą zapewnić sobie dostęp do surowców.

Glencore, jedna z największych na świecie firm dostarczających surowce mineralne, stara się dywersyfikować produkcję.

Transformacja energetyczna wymaga dodatkowych ilości metali kolorowych. Problem w tym, że ze względów na aktualny poziom wydobycia spodziewany jest strukturalny niedobór wielu z nich. Stąd też zarówno firmy górnicze, ale i główni odbiorcy metali już próbują sobie zająć uprzywilejowane pozycje.

Koncerny samochodowe coraz chętniej inwestują w górnictwo metali

Tym w praktyce jest transakcja w przypadku brazylijskiej spółki. ACG podpisał długoterminowe partnerstwa z Glencore, PowerCo (spółka zależna Volkswagena zajmująca się rozwojem akumulatorów) i Stellantis (właściciel Fiata i Peugeota) w celu przejęcia i finansowania brazylijskich zakładów.

Zgodnie więc z umowami Glencore zainwestuje 100 milionów dolarów w akcje ACG. Stellantis i górniczy fundusz inwestycyjny La Mancha zapewnią inwestycję kapitałową w tej samej kwocie, podczas gdy PowerCo dokona przedpłaty w wysokości 100 milionów dolarów za dostawy niklu.

Po zamknięciu ACG zmieni nazwę na ACG Electric Metals i wyemituje nowe akcje, dzięki czemu Glencore, Stellantis i La Mancha staną się właścicielami 51 proc. z nich, a 49 proc. pozostawi w wolnym obrocie.

Co ciekawe sama transakcja, ale z udziałem innych podmiotów, mogła mieć miejsce już dwa lata temu.

Appian wystawił na sprzedaż zakłady w 2021 roku, które początkowo zostały przejęte przez południowoafrykański Sibanye-Stillwater. Jednak koncern ten wycofał się z umowy, powołując się na „wydarzenie geotechniczne” w kopalni Santa Rita w północno-wschodniej Brazylii.

Giganci już zajmują uprzywilejowane pozycje na rynku

Brytyjska firma inwestycyjna stwierdziła wówczas, że niestabilność, na którą powoływał się Sibanye, to „miejscowe” pęknięcie w ścianie kopalni, które zostało naprawione i nie będzie miało wpływu na dalszą działalność kopalni odkrywkowej.

Appian rozpoczął postępowanie sądowe przeciwko Sibanye i wystąpił z roszczeniem o wartości 1,2 miliarda dolarów. Według raportów finansowych południowoafrykańskiego górnika proces ma się rozpocząć w czerwcu 2024 roku. Jednak nie będzie on miał wpływu na obecną umowę.

Nikiel jest kluczowym metalem wykorzystywanym w produkcji baterii. Strukturalny niedobór metalu jest spodziewany za 2-3 lata. Oznacza to będzie, że obecna transakcja to próba Volkswagena i Stellantisa zapewnienie sobie dostępu do metalu nawet gdy będzie go na rynku brakowało. Dla Glencore to inwestycja w nowe kopalnie, a tym samym dywersyfikacja produkcji koncernu.