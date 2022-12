W Austrii biorą się za bezemisyjną produkcję stali

Fortescue Metals Group Ltd., czwarty co do wielkości na świecie producent rudy żelaza, połączył siły z japońskim Mitsubishi Corp. i europejskim producentem stali Voestalpine AG w celu opracowania bezemisyjnej produkcji przy użyciu wodoru w zakładzie w Austrii.

To pierwsze podejście Fortescue Metals do tak zwanej „zielonej stali”, której celem jest wykluczenie węgla koksowego z procesu produkcji. W projekcie wykorzystana zostanie technologia opracowana przez Primetals Technologies Ltd., które zastępuje węglowe wielkie piece wodorem.

Joint venture Fortescue, które będzie finansowane głównie z europejskich dotacji rządowych, ma na celu ukończenie instalacji pilotażowej do 2025 roku i zbudowanie obiektu na skalę komercyjną do końca dekady.

Jak wskazano w Mining.com, dekarbonizacja stali to kluczowy krok w walce o powstrzymanie zmian klimatu, a rozwój dużych zakładów spowodowałby gwałtowny wzrost zapotrzebowania na wodór. Przyniosłoby to korzyści firmie Fortescue, która planuje produkować 15 milionów ton zielonego wodoru rocznie do 2030 roku.

Na razie technologie "zielonej stali" są drogie i znajdują się na wczesnym etapie rozwoju. W Fortescue Metals wskazują, by nie oczekiwać szybkich rezultatów, bowiem dekarbonizacja światowego sektora stalowego prawdopodobnie będzie postępować powoli - przez dziesięciolecia i będzie wymagać ogromnych inwestycji w energię odnawialną.