Zmiany podatkowe w chilijskim górnictwie spowodowały, że działający tam producenci szukają oszczędności. Konkurencja naszego miedziowego potentata podąża ścieżką, którą on wyznaczył.

Znacząco wyższe podatki spowodowały problemy w chilijskim górnictwie miedzi.

Firmy wydobywcze ograniczają inwestycje i na gwałt szukają oszczędności.

Kopalnie stawiają na wodę z oceanu i energię ze źródeł odnawialnych. W tych dziedzinach KGHM jest o krok przed konkurencją.

W Chile już od kilku lat dyskutowano o potrzebie „sprawiedliwego” podziału zysków firm górniczych. W praktyce politycy - zwłaszcza lewicowi i ultralewicowi - domagali się wyższych podatków i opłat licencyjnych. Przy pomocy lewicowego prezydenta Gabriela Borica udało się je przeforsować.

44,7 proc. podwyżki podatków. Wyższe opłaty to ryzyko mniejszych inwestycji w branży

Począwszy od 2024 r. opłaty licencyjne za wydobycie wzrosną do przedziału od 8 proc. do 26 proc. marży operacyjnej (obecnie to od 5 do 14 proc.). Będzie również 1-procentowy podatek ad valorem (od wartości transakcyjnej towaru) oparty na sprzedaży firm górniczych, które odnotowują zysk.

Chilijska Izba Górnicza, w skład której wchodzą duże prywatne firmy, szacuje, że ostatecznie zwiększy to średnią stawkę podatkową o 44,7 proc., przekraczając górną granicę przedziału 38-44 proc. - takie stawki obowiązują w konkurencyjnych wobec Chile krajach, takich jak Peru i Australia.

Jednak wyższe podatki nie oznaczają, że długoterminowo Chile na pewno na tym zyska. Wiele działających tam firm górniczych na nowo analizuje kwestie inwestycji. Może się okazać, że planowane w następnych kilku latach inwestycje w branży, szacowane na 70 mld dol., zostaną zrealizowane tylko w niewielkiej części.

Papierkiem lakmusowym ma być inwestycja chilijskiej firmy Antofagasta. Planowała ona zainwestować 3,7 mld dol. w rozbudowę kopalni Centinela. Decyzja ma być podjęta do końca obecnego roku. Na razie firma prowadzi powtórne analizy całego projektu.

Inny gigant górniczy Freeport-McMoRan już zapowiedział, że wstrzyma decyzje inwestycyjne w Chile z powodu niepewności politycznej.

Władza deklaruje, że chce pomóc, ale to oznacza wyścig producentów

Jak więc widać, pierwsze negatywne konsekwencje zbyt restrykcyjnego prawa podatkowego dla rządzących w Santiago już są widoczne.

Przedstawiciele rządu i prezydenta zwrócili się do branży o wskazówki, w jakich sferach Chile miałoby uprościć procedury, tak aby stać się przyjaźniejsze dla górnictwa. Pojawiły się pogłoski, że chilijscy politycy mogą pójść na ustępstwa w niektórych kwestiach dotyczących np. czasu przyznawania koncesji i samego ich procedowania, aby chociaż w części złagodzić skutki nowego prawa.

Brak inwestycji już przekłada się na powolną zapaść branży. Widoczny jest bowiem spadek produkcji miedzi w tym najważniejszym dla świata dostawcy rdzawego metalu.

Produkcja metalu w 2022 roku wyniosła 5,33 mln ton, co oznacza wynik gorszy o pół miliona ton w porównaniu z rekordowymi 5,83 mln ton w 2018 roku. Dostawy miedzi w Chile zmalały z powodu naturalnego spadku zawartości minerałów w najstarszych złożach, opóźnień w uruchamianiu projektów, wypadków i innych problemów. Z grubsza więc podaż metalu z andyjskiego państwa skurczyła się niemal o wielkość, jaką oferuje cały nasz KGHM.

Wszystkie firmy wydobywcze działające w Chile szukają oszczędności. KGHM już to robi

Zmiany w podatkach i wyższe ich kwoty spowodowały, że firmy szukają oszczędności. Coraz więcej kopalń chce podążyć ścieżką, na jakiej już się znajduje polski koncern KGHM. Trwa wyścig po wodę i odnawialne źródła energii. Dlaczego w tych dziedzinach?

Chile należy do krajów, w których na znacznej części powierzchni opady atmosferyczne są rzadkie. Szczególnie pozbawiona deszczu jest północna strona kraju, gdzie zlokalizowana jest znacząca część kopalń.

Ze względu na brak wody firmy wydobywcze obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące wody i kosztów jej pozyskania. I teraz wiele z nich, aby mieć wystarczające zasoby wody koniecznej w zakładach wzbogacania rudy, buduje rurociągi do oceanu.

Warto tu zaznaczyć, że chilijska kopalnia KGHM Sierra Gorda ma taki rurociąg już od początku działalności, czyli od 2014 roku.

Woda z oceanu obniża koszty funkcjonowania, a także zmniejsza ryzyko zatrzymania produkcji w przypadku jej braku.

Zarazem firmy działające w Chile chcą podwyższyć cenę oferowanej przez siebie miedzi. To można osiągnąć poprzez „zazielenienie” jej produkcji. Metal jest produkowany w bardziej przyjazny dla środowiska sposób, co pozwala żądać za niego wyższych cen.

W Chile widoczny jest wyścig po moce z odnawialnych źródeł energii. Od tego roku chilijski zakład KGHM jest zasilany energią odnawialną. Osiągnął więc stan, do jakiego dopiero dąży wiele innych chilijskich kopalń.