W Europie może powstać nowe górnicze królestwo

Ma ćwierć tysiąca kilometrów długości i 30-50 szerokości. Znany jest minimum od 2800 lat i teraz powraca do łask. Górniczy giganci na nowo odkrywają Hiszpanię i Portugalię - i liczą na krociowe zyski.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Wygaszone" przed laty złoża obecnie mogą być ponownie eksploatowane.

Do najbardziej perspektywicznych obszarów w Europie należą Hiszpania i Portugalia. Poszukiwacze liczą na odkrycia tam złóż metali (jak miedź, molibden, cyna, ołów), zasobów metali szlachetnych - złota, srebra, a przede wszystkim - metali ziem rzadkich.

Pierwsze odkrycia potwierdzają, że potencjał tego obszaru jest bardzo duży.

Przy niedoborach surowców, rosnących ich cenach i próbach zdywersyfikowania dostawców firmy górnicze wracają do dawnych, nieraz bardzo starych projektów. Tak dzieje się w przypadku Iberyjskiego Pasa Pirytowego (piryt to minerał żelaza z gromady siarczków; nadsiarczek żelaza).

Znali go Rzymianie, znali Wandalowie i Hiszpanie

Pod tą nazwą kryje się dość rozległy obszar na granicy Portugalii i Hiszpanii. Na zachodzie sięga niemal do Setubal, na wschodzie - aż po Sewillę.

Z punktu widzenia geologów pas powstał 350 mln lat temu w epoce dewonu, w związku z aktywnym i hydrotermalnym wulkanizmem. Efektem tej aktywności było minimum ćwierć tysiąca złóż zawierających złoto, srebro, ołów, miedź i cynę. Z punktu widzenia starożytnej cywilizacji zwłaszcza te trzy ostatnie miały spore znaczenie.

Nic zatem dziwnego, że w Luzytanii - jak obecną Portugalię i część zachodniej Hiszpanii nazywali Rzymianie - prowadzono intensywną eksploatację. Ta zresztą - z różnym nasileniem - ciągnie się aż do teraz. Tyle że to raczej produkcja na małą skalę. Ale to się może wkrótce zmienić...

Obszar ten jest bowiem poddawany bardzo intensywnym badaniom geologicznym. Wykonuje się setki odwiertów - także o kilkukilometrowej głębokości.

Wprawdzie część złóż została już wyeksploatowana, ale mówimy o tych położonych najpłycej. Co kryje się pod ziemią, właśnie się bada. Obecne metody poszukiwawcze są bowiem na poziomie, który nawet 2-3 dekady temu nie był jeszcze dostępny.

Bardzo duże nadzieje, wielkie firmy są już obecne

Na co liczą s poszukiwaniach potentaci? Przede wszystkim prawie pewnikiem są odkrycia złóż metali - takich jak miedź, molibden, cyna czy ołów. Wszystkie obecnie są bardzo poszukiwane, a transformacja energetyczna (to surowce do urządzeń) bez nich praktycznie nie jest możliwa.

To jednak nie jedyne zdobycze, na jakie liczą giganci. Ci bowiem wierzą, że - oprócz tych metali, których eksploatację prowadzili już starożytni - uda się znaleźć znaczące zasoby złota, srebra i - przede wszystkim - metali ziem rzadkich.

Na razie prym w badaniach wiodą mniejsze firmy górnicze. Często skupiają się one na dość małym obszarze.

- Zasada jest taka, że mali próbują... Jeśli coś znajdą, będą mogli swoje odkrycie zmonetyzować i przerzucić się na inną lokalizację. Odkrytym złożem zajmie się natomiast jakiś potentat, który ma siły, czas i środki na starania o zezwolenie na eksploatację i budowę kopalni - mówi Matthew Parks, analityk surowcowy.

Zresztą odkrycia już są... - Wiercimy non stop już od ponad półtora roku. Mamy wykonanych już 130 odwiertów. Na głębokości około 300-400 metrów znajdują się bardzo duże zasoby miedzi i towarzyszących jej metali - przyznaje Tim Moody z Pan Global Resources.

O pierwszych sukcesach mówią także inne firmy. Oczywiście - jak podkreślają specjaliści - droga do wydobycia jeszcze bardzo daleka i wyboista. W takim otoczeniu geologicznym muszą - według ekspertów - znajdować się jednak wielkie zasoby, a fakt, że przy projektach kręcą się osoby związane pośrednio lub bezpośrednio z takimi gigantami jak BHP czy Rio Tinto, ma swoją wagę.

Firmy górnicze muszą pokonać jeszcze jedną przeszkodę

Choć wspomniany pas uznawany jest za jeden z najciekawszych i najbardziej perspektywicznych obszarów dla górnictwa metali, to zarazem podkreśla się trudność, jaka może towarzyszyć eksploatacji. Chodzi o podejście społeczności lokalnej. Co tu kryć: Hiszpania nie znajduje się w czołówce światowych producentów górniczych. To zaś oznacza, że firmy będą musiały przekonać do siebie i swoich planów ludność.

Czy to się uda? Kusić mogą perspektywa dobrych zarobków i powstanie nowych miejsc pracy. Z drugiej strony: nawet najbardziej przyjazna eksploatacja górnicza uderza w środowisko naturalne.

Hiszpania i Portugalia (eksploatacja górnicza daje ponad 26 mln ton minerałów rocznie w obu krajach) obecnie kojarzone są z turystyką, a przynajmniej część potencjalnych złóż znajduje się w pobliżu atrakcji turystycznych. To także firmy górnicze muszą brać pod uwagę.

Powrót do przeszłości w nowej odsłonie technologicznej

Choć zaangażowanie środków w odkrycie nowych złóż w pasie może zdumiewać (teraz już minimum kilka miliardów euro), to zarazem pokazuje, jaką drogą może podążać światowe górnictwo. Oprócz prób odkrycia całkiem nowych złóż badane będą także stare kopalnie metali. Postęp technologiczny jest tak znaczny, że coś, czego nie opłacało się eksploatować już dawno temu, teraz zyskuje ogromną wartość.

Za przykład może tu posłużyć projekt Zancudo w Kolumbii. 230 lat temu produkcję w tej kopalni srebra - ze względu na nieopłacalność - porzucili Hiszpanie. Teraz kopalnia niedaleko Medellin ma zyskać drugie życie.

Kanadyjska firma Denarius Metals poinformowała właśnie o odkryciu tam znaczących zasobów złota i srebra. Tego pierwszego znajduje się tam minimum pół mln uncji, a srebra - 10 mln uncji. To oznacza, że przywrócenie do życia kopalni z XVIII wieku jest jak najbardziej celowe.