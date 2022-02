W Europie powstaje nowa górnicza potęga

Na Portugalię, kojarzoną zwykle z wakacyjnym wypoczynkiem, zwrócone są oczy wielkich koncernów górniczych na świecie. W najbliższych tygodniach odbędzie się aukcja na sześć litonośnych obszarów. Portugalia, jest już teraz największym w Europie producentem tego metalu, a chce zwiększyć jego podaż.

Drożej, ale blisko – to ma znaczenie

Produkcja jednej tony węglanu litu z pegmatytów w Portugalii to koszt około 4450 euro. To znacznie więcej niż w przypadku węglanu litu otrzymywanego z solanki. Tam szacunkowy koszt produkcji wynosi około 1780 euro. Jednak Portugalia ma dwa poważne atuty. Pierwszym jest możliwość ścięcia kosztów, przy zwiększeniu produkcji – obecnie Portugalia wytwarza nieco ponad 200 ton metalu.Drugim jest położenie. W odróżnieniu od złóż tego metalu w Australii czy Ameryce Południowej, portugalskie zasoby są zlokalizowane względnie blisko europejskich centrów produkcji baterii samochodowych. To niezwykle ważne w sytuacji, gdy problemy z logistyką i pozrywanymi łańcuchami dostaw dotknęły tak wielu branż - w tym, dotkliwie, motoryzację.Obecnie największa kopalnia litu w Europie jest obsługiwana przez Grupo Mota Felmica, w regionie Guarda, który według szacunków posiada rezerwy na 30 lat produkcji. Posiada jeszcze 5 złóż.Wśród firm, które zainteresowane są koncesjami w Portugalii, są największe firmy górnicze, np. z Australii, ale także koncerny samochodowe. Aukcjami według portugalskich mediów ma być m.in. zainteresowana Tesla.