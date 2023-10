W gdańskiej stoczni zwodowano pierwszy z innowacyjnych promów

W Gdańskiej Stoczni "Remontowa" zwodowano kadłub pierwszego z trzech innowacyjnych promów Ro-Pax - poinformował wiceszef resortu infrastruktury Marek Gróbarczyk. Jednostka produkowana jest dla Polskiej Żeglugi Morskiej. Na wody Morza Bałtyckiego ma wypłynąć za ponad rok.

Proces wodowania pierwszego z trzech innowacyjnych promów Ro-Pax odbył się poprzez zanurzenie w doku Gdańskiej Stoczni "Remontowa", w którym kadłub promu był scalany, do momentu osiągnięcia pływalności. Następnie - w asyście holowników - został on wyprowadzony z doku i zacumował przy nabrzeżu.

Budowa kadłuba w stoczni trwała 10 miesięcy. Został on scalony z sześciu tzw. bloków, zbudowanych zarówno w stoczni, jak i firmach kooperujących. Waży 11 tysięcy ton i jest już wyposażony m.in. w silniki, zbiorniki kriogeniczne na LNG, pędniki, wciągarki kotwiczne i cumownicze, a także wiele systemów ogólnookrętowych. W kolejnych miesiącach realizowane będzie dalsze wyposażanie, między innymi w nadbudówkę, aż do odbycia programu prób morskich gotowego promu i jego przekazania, co ma nastąpić w 2025 roku.

Gdańska Stocznia "Remontowa" to największa spółka i jedna z ponad 20, należących do polskiej prywatnej grupy kapitałowej Remontowa Holding. Jej twórcą jest zmarły w roku 2020 Piotr Soyka, w latach 1989 - 2008 dyrektor naczelny i prezes tej stoczni, a potem prezes grupy kapitałowej Remontowa Holding.

Dwie z nowo powstałych jednostek będą pływać w barwach Unity Line, czyli spółki zależnej Polskiej Żeglugi Morskiej. Jeden prom kursować będzie dla Polferries. Statki powstałe w gdańskiej stoczni zastąpią przestarzałe, choć wciąż pływające, ponad 30-letnie promy.

Według kontraktu jednostka ma trafić do armatora w 2025 roku. Prom będzie kursować na linii Świnoujście - Ystad w Szwecji. Na jego pokładzie zmieści się 400 pasażerów i 50 członków załogi. Umowa między Remontową a Polskimi Promami przewiduje możliwość zbudowania jeszcze czwartej, dodatkowej jednostki.