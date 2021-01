W Hucie Częstochowa robi się gorąco

Hutnicy w częstochowskich zakładach będą rozgrzewać piece. Przygotowują się do pierwszego po przerwie walcowania, a potem także uruchomienia stalowni. Chętni do wzięcia udziału w przetargu przygotowują dokumenty, a poprzedni dzierżawca, który do przetargu nie stanie, szykuje wniosek do sądu.

W niedzielę ma ruszyć walcownia Huty Częstochowa, a w połowie tygodnia także stalownia.

Do huty dotarły pierwsze dostawy wlewków z Huty Ostrawa, należącej do Liberty Steel.

Poprzedni dzierżawca zapowiada sądową batalię z syndykiem o odzyskanie wadium z drugiego przetargu i „utraconych korzyści”.

Stalownia ruszy w połowie tygodnia

Trwają przygotowania do trzeciego przetargu

Sunningwell wini syndyka i zapowiada pozew