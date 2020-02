W KGHM pracują nad unikalną metodą wykrywania zagrożeń górniczych

Górnicy z KGHM skutecznie wykorzystywali metodę wykrywania siarkowodorów w pokładzie soli za pomocą georadaru. Teraz ta sama metoda ma pomóc wykrywaniu zagrożeń również w pokładach miedzi.

- Zastosowanie georadaru umożliwiło nam bezpieczne przeprowadzenie wyrobisk solnych do wentylacyjnego zbicia z szybem SG-2. Sól jest bardzo dobrym ośrodkiem do rozchodzenia się fali elektromagnetycznej. Otrzymywaliśmy znaczne zasięgi głębokościowe od 40 m do 60 m i wyraźny kontrast pomiędzy ośrodkami – mówi Tomasz Chrul, starszy geolog górniczy ds. dokumentacji.Prace nad wykorzystaniem tej metody w miedzi trwają.- Przy zastosowaniu tej metody w złożu miedzi problemem może być zasięg badania. Podczas naszych testów otrzymywaliśmy jedynie 5 m zasięgu w dolomitach i 12 m w anhydrytach – przyznaje Chrul.Prowadzone są również badania nad wykorzystaniem georadaru w pokładach rud miedzi z udziałem Politechniki Krakowskiej. Tam gdzie dolomit jest bardziej porowaty może pojawić się gaz, i to może wyjść na echogramie.- W pierwszych próbach georadar - jako jedyne narzędzie - wykazał przydatność w badaniach, a testowano również metody sejsmiczne i elektrooporowe. Sięgnęliśmy nawet 20 m w głąb górotworu, ale echogram miał bardzo wiele anomalii i był nieprzejrzysty – twierdzi Waldemar Pawlik, starszy geolog górniczy ds. zagrożeń gazowych.Kolejne etapy badań, przy udziale specjalistów z Krakowa skupiać się będą nad zastosowaniem georadaru otworowego kierunkowego, tomografii sejsmicznej oraz innych metodach elektrycznych mogących zastąpić wcześniej stosowane rozwiązania.