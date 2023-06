W KGHM ruszyła unikalna instalacja

Ruszyła nowa instalacja oczyszczająca w Hucie Miedzi Legnica KGHM. Pozwoli ona na pozbycie się z gazów rtęci i arsenu. To pierwsza taka inwestycja w Polsce i jedna z kilku na świecie.

Instalacja pozwoli na zmniejszenie emisji niebezpiecznych pierwiastków.

To jedyna tego typu instalacja w naszym kraju.

Dla spółki kwestie ekologiczne są kluczowe.

Koszt inwestycji wyniósł około 120 mln złotych. Dzięki niej gazy odlotowe w Hucie Miedzi Legnica będą zawierać arsen i rtęci na poziomie nie większym niż 0,05 mg/Nm3. Oba pierwiastki są niebezpieczne dla zdrowia człowieka.

Jedyna tak skuteczna instalacja oczyszczająca w kraju

– Instalacja w Hucie Miedzi Legnica to kolejna strategiczna inwestycja KGHM w ochronę środowiska, proekologiczny projekt za ponad 100 mln zł. Specjalnie zaprojektowany węzeł pozwoli nam uzyskać efekty do tej pory nieosiągalne – mówi Tomasz Zdzikot, prezes KGHM.

- Jesteśmy jedyną firmą w kraju, która wdraża tę zaawansowaną technologicznie metodę. Rozwiązania przyjazne środowisku na najwyższym poziomie – dodaje menedżer.

Nowa instalacja oczyszcza gazy w oparciu o technikę kalomelową. To sprawdzona na świecie metoda, której zaletą jest m.in. mała ilość odpadów.

Instalacja składa się z dwóch elektrofiltrów mokrych w pierwszym stopniu oczyszczania, dwóch w drugim stopniu oraz zlokalizowanej między nimi wieży kalomelowej. Gazy wychodzące z istniejącej wieży chłodzącej kierowane są do zespołu elektrofiltrów mokrych pierwszego stopnia, po czym trafiają do wieży absorpcyjnej instalacji kalomelowej, w której następuje ich oczyszczenie ze związków rtęci. Ostateczne odpylenie i oczyszczenie gazu realizowane jest w zespole elektrofiltrów mokrych drugiego stopnia.

Ekologia dla miedziowego potentata to kluczowa sprawa

Projekt udało się zrealizować w ekspresowym tempie zaledwie kilkunastu miesięcy. Za zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpowiadała spółka z Grupy Kapitałowej KGHM: Bipromet.

Ekologia to jeden ze strategicznych obszarów dla KGHM. W 2022 roku spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych około 250 mln zł.

Polska Miedź przyjęła ambitne polityki: klimatyczną i środowiskową, w których zawarła swoje cele i zobowiązania związane z ochroną środowiska, w tym dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Od 2017 roku miedziowy gigant realizuje tzw. „Program dostosowania instalacji technologicznych KGHM PM SA do wymogów Konkluzji BAT (najlepszych dostępnych technik) dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu”. Realizacja programu doprowadziła już do 79-proc. spadku (w roku 2021) emisji pyłu z produkcji miedzi elektrolitycznej w porównaniu do roku 2010.

Nowa instalacja na jubileusz Huty Miedzi Legnica

Warto dodać, że 2023 rok jest wyjątkowy dla Huty Miedzi Legnica, ten oddział KGHM obchodzi jubileusz 70-lecia i otwiera nowy rozdział w swojej historii. Trwają tam prace związane z realizacją programu Hybrydowa Huta Legnica. Ideą projektu jest wykorzystanie potencjału znajdującego się w złomach Cu poprzez realizację założeń Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Pozwoli to hucie na przetwarzanie materiałów pochodzących z recyklingu z możliwością przetopu własnych lub zewnętrznych koncentratów. Już dziś oddział jest liderem w KGHM w obszarze produkcji miedzi katodowej opartej o materiały wsadowe nie pochodzące ze źródeł pierwotnych (ruda). Miedź elektrolityczna w HML powstaje w 70 proc. z różnego rodzaju złomów.